Почему вокруг Epic Games Store столько шума. 4 версии от Polygon

Теория №1. Epic Games финансируют китайская корпорация, которой нельзя доверять

В 2012 году китайская корпорация Tencent инвестировала $330 млн в американскую Epic Games. По словам CEO компании Тима Суини, китайские инвесторы получили 40% долю и возможность выбирать нескольких членов совета директоров, пишут AIN.UA .

CEO Tencent Пони Ма. Источник: Getty Images

Многие пользователи усмотрели в этом опасность слежки. Беспокойство подстегивает и антикитайская риторика правительства США , которое ограничивает проникновение китайских компаний и технологий на рынок страны. В Epic Games все обвинения такого рода отвергают.

Суини говорит, что у его фирмы несколько внешних инвесторов — но все они работают на партнерских условиях. По его словам, Tencent, несмотря на статус крупнейшего инвестора, не влияет на бизнес Epic Games.

Теория №2. Epic Games Store ворует персональные данные

Исследователи-любители обнаружили странное поведение приложения Epic Games Store. К примеру, клиент создает файл tracking.js и собирает персональную информацию. По словам вице-президента Epic Даниэля Вогеля, эти данные используются только для выплаты отчислений создателям контента. Такая функциональность работает в движке Unreal уже многие годы.

Также приложение Epic Games Store копирует локальные файлы Steam-библиотеки, не спрашивая разрешения пользователя. Когда проблему подняли на Reddit, в обсуждение пришел сам Тим Суини. Он сказал, что данные получает только Epic с разрешения юзеров, но согласился, что такая практика неуместна.

Суини рассказал, что такое поведение лончера — его вина. Он настаивал на ускоренной разработке и поддержке социальных функций, из-за чего разработчики не получили времени на исправление механики. Epic Games уже работает над тем, чтобы отказаться от такого сбора данных.

Теория №3. Epic вредит пользователям, «оплачивая» эксклюзивы для своего магазина

Одним из первых крупных анонсов магазина была игра Metro Exodus от 4A Games. В первый год она будет доступна для покупки только через Epic Games Store. Новость озвучили всего за неделю до запланированного релиза игры в Steam.

Те, кто оформили предзаказы в Steam, все равно смогли загрузить игру, но фанатов разгневало решение издателя (Deep Silver) и Epic Games. Не стала молчать и Valve. Создатели Steam назвали решение «нечестным» и обвинил Epic в обмане клиентов.

На конференции Game Developers Conference вице-президент Epic Games Стив Эллисон признал ошибку компании. Он рассказал, что они были готовы к негативу со стороны фанатов, но недооценили объем недовольства. В будущем Epic не позволит повторения такой ситуации и будет своевременно сообщать о своих планах.

Кадр из Metro Exodus

Но, как отмечает Polygon, компания все равно агрессивно напирает на эксклюзивы. Она платит издателям и студиям, получая единоличные права на продажу PC-игр. Так, временными экcклюзивами их магазина стали The Outer Worlds от Obsidian и Borderlands 3 от Gearbox Software. В компании заявляют, что не намерены отказываться от этой тактики.

Разработчики и издатели выбирают Epic Store вместо Steam из экономических соображений. Магазин от Valve забирает себе 30% прибыли, а Epic претендует всего на 12%. Если вы разрабатываете игру на Unreal Engine и распространяете ее через Epic Games Store, компания избавляет еще и от 5% лицензионного платежа за использование игрового движка.

При этом, ранние продажи Metro Exodus вдвое превысили результат предыдущей части Metro, которая продавалась через Steam. Учитывая, что издатель и разработчик получили большую долю прибыли, выгода очевидна.

Polygon пишет, что эксклюзивы были частью игровой индустрии с момента ее зарождения, но более привычны в мире консолей. Теперь они пришли и в PC-среду. В долгосрочной перспективе конкуренция – это хорошо для пользователей. Но прямо сейчас она многих раздражает — компании сражаются за долю рынка, а не за лучший продукт.

Теория №4. У Epic Games Store меньше функций, чем у Steam и конкурентов

Это даже не теория, а реальный факт. Сама Epic признает, что над магазином идет активная работа и многих функций пока недостает. Вот краткий список:

Облачные сохранения.

Разные профили для одного аккаунта.

Пользовательские отзывы.

Форумы.

Семейные аккаунты.

Стриминг игр на другие устройства по сети.

Epic открыла публичную Trello-доску с дорожной картой по разработке магазина. Но пользователям неинтересно ждать — их также не интересует выгода разработчиков. Игры стоят столько же, но функций у магазина пока что меньше и скидки за это не дают.

Прогресс разработки Epic Games Store

С этой позиции легко понять причину возмущений. Почему пользователей вынуждают покупать игры у Epic? Почему им связывают руки ради эксклюзивов? Почему они не могут получить игру на более развитой платформе?

Потому что Epic и ее бизнес-партнеры так решили.

Polygon резюмирует, что негласный посыл к компании таков — потратьте все силы в ближайшие недели и месяцы на улучшение пользовательского опыта. Потому что помимо конкуренции, капитализм определяется еще одним явлением: выбором. Люди голосуют своими кошельками. И если им все это надоест, они не будут платить Epic. А значит, и не попробуют игры, которые так хотели пройти.