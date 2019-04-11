3dRudder выпустит ножной контроллер для PlayStation VR этим летом

3dRudder выпустит ножной контроллер для PlayStation VR этим летом

Компания 3dRudder напомнила об одноимённом контроллере для игр виртуальной реальности, который управляется ногами. Этим летом поступит в продажу вариант для PlayStation VR, а также уже доступна к покупке версия для ПК и Xbox One (подключается через Adaptive Controller для людей с ограниченными возможностями).

Устройство имеет округлую форму с платформой, на которую вы опираетесь ногами. Это позволяет интуитивно управлять движением в играх: нужно просто наклонять ноги в направлении, в котором хотите идти. Чем больше угол наклона, тем быстрее движение. При этом нет никаких стиков и кнопок. Внутри контроллера находится инерциальный измерительный блок и датчики движения, которые отслеживают ваши действия и переводят их в игру.

3dRudder выпустит ножной контроллер для PlayStation VR этим летом

Версия контроллера 3dRudder для PlayStation VR будет поддерживать более 30 игр на запуске, включая:

  • Immortal Legacy: The Jade Cypher;
  • Undead Citadel;
  • Sairento VR;
  • Ultrawings VR;
  • Bow to Blood;
  • Pirate Flight;
  • DWVR;
  • The Wizards – Enhanced edition;
  • Red Matter;
  • Operation Warcade;
  • Beat Blaster;
  • Honor & Duty: D-Day;
  • Honor & Duty: Arcade Edition;
  • Nature Treks;
  • Mind Labyrinth;
  • Scraper VR;
  • Affected: The Manor;
  • Telefrag VR;
  • TrainerVR;
  • Proze;
  • Darkness Roller Coaster;
  • Vertigo-Home;
  • Contagion VR;
  • Shadow Legend;
  • Blind.
3dRudder выпустит ножной контроллер для PlayStation VR этим летом

На ПК контроллер в связке с гарнитурой виртуальной реальности (HTC Vive, Oculus Rift, а вскоре Pimax и HTC Vive Pro) поддерживает следующие игры:

  • Doom VFR;
  • Aircar;
  • The Elder Scrolls V: Skyrim VR;
  • Arizona Sunshine;
  • VR Chat;
  • War Robots VR: the Skirmish;
  • From Other Suns;
  • Sairento VR;
  • Stand Out VR Battle Royale;
  • Fallout 4 VR;
  • Killing Floor Incursion;
  • Vox Machinae VR;
  • Nature Treks;
  • Steamhammer;
  • Dead Effect 2 VR;
  • а также многие другие.

На Xbox One контроллер 3dRudder совместим со всеми играми и просто заменяет собой левый стик. То же можно сделать и на ПК.

3dRudder выпустит ножной контроллер для PlayStation VR этим летом

Стоимость 3dRudder для ПК и Xbox One составляет 99€. Версия для PlayStation VR, которая поступит в продажу 17 июня, стоит чуть побольше — 119€.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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