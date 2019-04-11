3dRudder выпустит ножной контроллер для PlayStation VR этим летом
Компания 3dRudder напомнила об одноимённом контроллере для игр виртуальной реальности, который управляется ногами. Этим летом поступит в продажу вариант для PlayStation VR, а также уже доступна к покупке версия для ПК и Xbox One (подключается через Adaptive Controller для людей с ограниченными возможностями).
Устройство имеет округлую форму с платформой, на которую вы опираетесь ногами. Это позволяет интуитивно управлять движением в играх: нужно просто наклонять ноги в направлении, в котором хотите идти. Чем больше угол наклона, тем быстрее движение. При этом нет никаких стиков и кнопок. Внутри контроллера находится инерциальный измерительный блок и датчики движения, которые отслеживают ваши действия и переводят их в игру.
Версия контроллера 3dRudder для PlayStation VR будет поддерживать более 30 игр на запуске, включая:
- Immortal Legacy: The Jade Cypher;
- Undead Citadel;
- Sairento VR;
- Ultrawings VR;
- Bow to Blood;
- Pirate Flight;
- DWVR;
- The Wizards – Enhanced edition;
- Red Matter;
- Operation Warcade;
- Beat Blaster;
- Honor & Duty: D-Day;
- Honor & Duty: Arcade Edition;
- Nature Treks;
- Mind Labyrinth;
- Scraper VR;
- Affected: The Manor;
- Telefrag VR;
- TrainerVR;
- Proze;
- Darkness Roller Coaster;
- Vertigo-Home;
- Contagion VR;
- Shadow Legend;
- Blind.
На ПК контроллер в связке с гарнитурой виртуальной реальности (HTC Vive, Oculus Rift, а вскоре Pimax и HTC Vive Pro) поддерживает следующие игры:
- Doom VFR;
- Aircar;
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR;
- Arizona Sunshine;
- VR Chat;
- War Robots VR: the Skirmish;
- From Other Suns;
- Sairento VR;
- Stand Out VR Battle Royale;
- Fallout 4 VR;
- Killing Floor Incursion;
- Vox Machinae VR;
- Nature Treks;
- Steamhammer;
- Dead Effect 2 VR;
- а также многие другие.
На Xbox One контроллер 3dRudder совместим со всеми играми и просто заменяет собой левый стик. То же можно сделать и на ПК.
Стоимость 3dRudder для ПК и Xbox One составляет 99€. Версия для PlayStation VR, которая поступит в продажу 17 июня, стоит чуть побольше — 119€.
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