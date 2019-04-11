3dRudder выпустит ножной контроллер для PlayStation VR этим летом

Компания 3dRudder напомнила об одноимённом контроллере для игр виртуальной реальности, который управляется ногами. Этим летом поступит в продажу вариант для PlayStation VR, а также уже доступна к покупке версия для ПК и Xbox One (подключается через Adaptive Controller для людей с ограниченными возможностями).

Устройство имеет округлую форму с платформой, на которую вы опираетесь ногами. Это позволяет интуитивно управлять движением в играх: нужно просто наклонять ноги в направлении, в котором хотите идти. Чем больше угол наклона, тем быстрее движение. При этом нет никаких стиков и кнопок. Внутри контроллера находится инерциальный измерительный блок и датчики движения, которые отслеживают ваши действия и переводят их в игру.

Версия контроллера 3dRudder для PlayStation VR будет поддерживать более 30 игр на запуске, включая:

Immortal Legacy: The Jade Cypher;

Undead Citadel;

Sairento VR;

Ultrawings VR;

Bow to Blood;

Pirate Flight;

DWVR;

The Wizards – Enhanced edition;

Red Matter;

Operation Warcade;

Beat Blaster;

Honor & Duty: D-Day;

Honor & Duty: Arcade Edition;

Nature Treks;

Mind Labyrinth;

Scraper VR;

Affected: The Manor;

Telefrag VR;

TrainerVR;

Proze;

Darkness Roller Coaster;

Vertigo-Home;

Contagion VR;

Shadow Legend;

Blind.

На ПК контроллер в связке с гарнитурой виртуальной реальности (HTC Vive, Oculus Rift, а вскоре Pimax и HTC Vive Pro) поддерживает следующие игры:

Doom VFR;

Aircar;

The Elder Scrolls V: Skyrim VR;

Arizona Sunshine;

VR Chat;

War Robots VR: the Skirmish;

From Other Suns;

Sairento VR;

Stand Out VR Battle Royale;

Fallout 4 VR;

Killing Floor Incursion;

Vox Machinae VR;

Nature Treks;

Steamhammer;

Dead Effect 2 VR;

а также многие другие.

На Xbox One контроллер 3dRudder совместим со всеми играми и просто заменяет собой левый стик. То же можно сделать и на ПК.

Стоимость 3dRudder для ПК и Xbox One составляет 99€. Версия для PlayStation VR, которая поступит в продажу 17 июня, стоит чуть побольше — 119€.



