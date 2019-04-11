Как эволюционировали консоли Sega: видео


Как эволюционировали консоли Sega: видео

Компания Sega выпускала популярные игровые консоли в конце прошлого века. Одной из таких, ставших культовыми приставками является, к примеру, консоль Mega Drive (в США известная как Genesis). К слову, в скором времени Sega планирует выпустить миниатюрную версию этой легендарной приставки — Mega Drive Mini (или Genesis Mini — в версии для американского рынка): на сентябрь текущего года запланирован релиз этой ретро-консоли в США и Японии.

Ролик, посвященный эволюции консолей Sega, был опубликован на YouTube-канал M Pro Channel. Первая приставка — SG-1000 компании вышла в 1983 году; последней же стала консоль Advanced Pico Beena, появившаяся в 2005-м.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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