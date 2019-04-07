Как эволюционировали видеоигры о Человеке-пауке: видео

Первой видеоигрой, посвященной Человеку-пауку, стала игра Spider-Man, выпущенная в 1982 году для консоли Atari 2600. Самой же недавней игрой, рассказывающей о приключениях культового супергероя, стала видеоигра, разработанная Insomniac Games эксплозивно для PlayStation 4 и вышедшая осенью 2018 года: Marvel's Spider-Man.

The Gameverse / YouTube

С эволюцией видеоигр о Человеке-пауке — с 1982 по 2018 гг. — можно ознакомиться в ролике, подготовленном автором YouTube-канала The Gameverse.



