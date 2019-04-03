10 самых ожидаемых игр 2019 года: дизельпанк и постапокалипсис

С каждым годом компьютерные игры становятся всё реалистичнее и красивее, а их картинку порой с трёх метров не отличить от фильма. В 2019 году выходят несколько зрелищных и впечатляющих игровым процессом проектов. «Популярная механика» предлагает ознакомиться с десятью трейлерами, на которые совсем скоро можно будет не только смотреть.

Iron Harvest

Допустим, в начале XX века появились бы не гусеничные, а шагающие боевые машины, и расстановка сил во время Первой мировой войны была совершенно другой. Именно в таком мире будут развиваться действия в новой стратегии Iron Harvest. Альтернативная история 1910?20-х, дизельпанк и потрясающие работы Якуба Розальски в качестве графической основы — игра обещает быть очень атмосферной.

У противоборствующих сторон есть вполне понятные по названию реальные прототипы: Республика Полания, Русвет и Саксонская империя имеют свои особенности тактики, цели и набор юнитов. Ожидается, что в конце 2019 года в нее смогут поиграть владельцы ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Rage 2

Постапокалипсис до сих пор одна из самых популярных тем для создания игровой вселенной, и каждая команда разработчиков старается реализовать в таком окружении оригинальный игровой процесс. Id Software в середине мая выпустят вторую часть экшна Rage на всех основных платформах, включая Nintendo Switch.

Игра обещает быть максимально безбашенной, так как открытый мир в ней создавали люди, причастные к Just Cause. «Кислотные» цвета, черный юмор и ожидаемый рейтинг, как минимум «от 16 лет» — практически идеальный хит для аудитории 20+, которая еще не наигралась, но уже не хочет возиться на детских площадках с множеством ограничений.

Death Stranding

Никто не знает, что же это будет, но всем очень интересно: автор проекта — легендарный Хидео Кодзима. В трейлере много мистики, мир похож на постапокалиптический, а игровой процесс уже в шутку обозвали «симулятором курьера». Игра будет эксклюзивом для PlayStation 4, а узнаем, что же она из себя представляет во втором квартале 2019 года.

Dead Island 2

Снова постапокалипсис, но на этот раз уже с зомби — второй не менее популярной темой для сеттинга игр. Солнечная Калифорния оцеплена военными и все, кто остался внутри превратились в дичь или охотников, да еще и постоянно меняются ролями. Вчерашние мажоры старшего поколения и представители «золотой молодежи», бегавшие под солнышком по пляжу, теперь демонстрируют свою физическую подготовку в погоне за еще живыми мозгами.

К сожалению, проект довольно долго находился в состоянии «производственного ада». Разработка началась еще в 2012 году и с тех пор сменилось три компании-разработчика. Однако есть оптимистичная информация, гласящая, что игру выпустят на PlayStation 4, Xbox One и ПК до конца года.

Dying Light 2

Таки снова зомби, но на этот раз все очень серьезно. Мрачный экшн с элементами стратегии и ролевой игры рассказывает о жизни в городе выживших. Протагонисту предстоит постоянно совершать непростой выбор, который влияет не только на его судьбу, но и на все поселение. Хороших и плохих нет — только фракции, либо пытающиеся восстановить порядок, либо живущие по своей достаточно своеобразной совести.

Точная дата релиза в 2019 году пока неизвестна, заявлены все основные платформы, кроме портативных консолей. Подтверждены кооперативный режим, фанаты первой части ожидают и много других нововведений. Однако с предшественником игру связывает только вселенная, действия второй части развиваются в совершенно другом месте.

Beyond Good & Evil 2

Мы долго спорили, какой трейлер ставить, но все-таки выбрали тот, что вызовет максимум вопросов и заинтересованности у фанатов первой части (нас)

Нечасто бывает, что фанаты ждут сиквел полюбившейся игры без опаски, но это другой случай. За разработку второй части ответственны создатели оригинального проекта. Beyond Good & Evil — игра, доказавшая, что жанр «платформера» и консольного «экшн-эдвенчура» может быть серьезным, близким самым разным возрастным аудиториям и очень, очень интересным.

Несмотря на название, вторая часть расскажет о событиях далекого прошлого и прольет свет на то, откуда взялись мрачные корпорации, скрещивавшие людей и животных, чтобы эффективнее покорять космос, и как познакомились главные герои первой части. С нетерпением ждем в конце 2019 года на всех популярных консолях и ПК.

The Last of Us: Part 2

Зомби-апокалипсис. Снова. Но, как и в любом хорошем художественном произведении, фон необязательно должен быть оригинальным — его задача оттенять основной конфликт. Спустя пять лет после окончания сюжета первой части, история строится вокруг ненависти и мести, а не любви.

Игровой процесс также изменился, больше упора сделано на скрытность действий и избегание конфликтов. Интеллект и тактика противников значительно переработаны, играть стало интереснее, сложнее, а эффект погружения выражен намного сильнее. Проверить эволюцию игровой серии на себе получится только у владельцев четвертой PlayStation в конце осени.

The Elder Scrolls Online

Morrowind, Oblivion и Skyrim. Онлайн. Честно говоря, на этом можно было бы и закончить. Сражаться, исследовать мир и вживаться в персонажа продуманной фэнтезийной вселенной «Древних свитков» смогут обладатели ПК, PlayStation 4, Xbox One и Mac начиная с 20 марта 2019 года. Ах да, еще будут драконы, обязательно будут и много.

Если вы не знакомы с этими вымышленными мирами, скучно все равно не будет. Огромная карта игры разделена на сферы влияния четырех основных фракций, а политическая обстановка очень сильно напоминает старое доброе европейское Средневековье — скандалы, интриги, междоусобицы, каждый сам за себя, но перед сюзереном лучше сделать вид, что его поддерживаешь. Принцип игры, в целом, традиционен для современных MMORPG, с поправкой на ролевую механику The Elder Scrolls: выбираешь стартовую расу, фракцию, стиль игры, выполняешь квесты, можешь воевать, можешь не воевать (но зачем?).

Cyberpunk 2077

Наиболее лаконичное описание этого проекта будет звучать так: GTA V от разработчиков третьего «Ведьмака» во вселенной «Бегущего по лезвию» с включенным наконец освещением. Видео с игровым процессом пока не появлялось в сети, так что деталей известно мало. Однако «неонуар», неоновый стиль, киберпанк и открытый мир игры — практически готовая гарантия популярности. Возможно, в отличие от GTA-подобных проектов, в «Киберпанке» будет много ролевых элементов. Дата выхода неизвестна, лишь многообещающее «до конца 2019 года», платформы заявлены традиционные для современных AAA-игр: ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Mount & Blade 2: Bannerlord

Если не обращать внимания на названия фракций, рас и географические наименования, то перед нами экшн с элементами ролевой игры, события сюжета которого рассказывают о падении Римской империи. Первая часть игры была довольно тепло принята и снискала значительную популярность, ждем того же от продолжения. Дата выхода, к сожалению, не названа, но до конца года точно смогут поиграть обладатели ПК и «старших» консолей.

Игровой процесс погружает любителя средневекового антуража в гущу кровопролитных и жестоких реалистичных сражений. В зависимости от желания игрока и его везения, он может как помочь сохранить разрушающуюся империю, так и поспособствовать ее окончательному уничтожению и раздроблению.



