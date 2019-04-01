Назначена дата релиза ретро-консоли Sega Mega Drive Mini

Стала известна дата выхода игровой приставки Sega Mega Drive Mini, уменьшенной копии любимой многими «Сеги» из 90-х. Новинка поступит в продажу немного позже, чем планировалось, но все же в этом году, и игр внутри нее будет больше, чем у конкурентов.

По официальным данным, старт продаж Sega Mega Drive Mini состоится в сентябре 2019 года. В ее память будет вшито 40 игр. Первое время купить новинку можно будет только в Японии и США, но к концу года она появится и в других странах. В комплект поставки войдут два почти оригинальных джойстика с подключением по USB, и стоить приставка будет 80 долларов США.

Sega Mega Drive Mini компактнее оригинальной «Сеги» на 55%, так что подключить к ней обычный картридж от полноценной приставки не получится – придется играть только в предустановленные игры и ждать, пока хакеры не взломают ее и не добавят поддержку сторонних ROM. Отметим, что в коробке с консолью будут только два джойстика, кабель HDMI и кабель USB для питания – отдельный блок питания будет продаваться только в американской версии.

Максим Мишенев, MobileDevice


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