Ретро-консоль Sega Mega Drive Mini выйдет в сентябре с 40 предустановленными играми

За последние годы было выпущено сразу несколько ретро-консолей, и компания Sega также решила воззвать к ностальгическим чувствам своих поклонников. Производитель ещё год назад анонсировал новую консоль Sega Mega Drive Mini (Genesis Mini для рынка США), однако позже отложил её запуск. Теперь же была объявлена дата выпуска, стоимость, а также некоторые другие подробности о будущей ретро-консоли.

Итак, было объявлено, что Sega выпустит свою новую консоль 19 сентября текущего года. Изначально новинка будет продаваться только в Японии и США , и лишь несколько позже появится в других странах. Новинка будет поставляться с парой контроллеров, похожих на контроллеры от оригинальной Mega Drive, но подключаемых через кабель USB . Цена ретро-консоли составит $80.

Консоль Mega Drive Mini, конечно же, не будет поддерживать картриджи от оригинальной Mega Drive. Вместо этого на ней будет предустановлено 40 классических игр для оригинальной консоли, адаптированных под более новое «железо» консоли и под современные дисплеи с высоким разрешением. Адаптацией занимается студия M2. Полный список игр на данный момент не озвучен. Заявлены следующие проекты:

Sonic the Hedgehog;

Ecco the Dolphin;

Castlevania: Bloodlines;

Space Harrier II;

Shining Force;

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine;

ToeJam & Earl;

Comix Zone;

Altered Beast;

Gunstar Heroes.

Сама консоль с точки зрения дизайна будет полностью повторять оригинальную Sega Mega Drive первого поколения. Однако новинка, как и все ретро-консоли, будет компактнее оригинала. В случае новой Mega Drive Mini — на 55 %. В комплекте помимо консоли и пары USB-контроллеров будет кабель HDMI и кабель USB для подключения питания. Блок питания будет только в версии консоли для американского рынка.



