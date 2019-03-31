Valve неожиданно представила собственную VR-гарнитуру Index

Неожиданно для всех в пятницу вечером Valve запустила страничку-тизер, на которой была показана совершенно новая гарнитура виртуальной реальности под названием Index. По-видимому, устройство произведено самой Valve, а не её давним партнёром по освоению рынка VR — тайваньской HTC . Сайт не предлагает публике никакой информации, кроме даты — май 2019 года.

Тем не менее, само изображение предоставляет немало информации, особенно если учитывать предыдущие утечки. Можно заметить, что у Valve Index имеются, как минимум, две выступающие широкоугольных камеры. Это свидетельство отсутствия необходимости внешних станций с камерами для отслеживания движений — по аналогии с Oculus Quest и другими VR-гарнитурами второго поколения, полагающимися на встроенные в шлем сенсоры.

Немного обработанная картинка с Valve Index, с целью высветить детали

Аппарат также имеет ползунок регулировки, предположительно для настройки IPD (межзрачкового расстояния), поэтому он подойдёт очень разным людям. Это довольно распространённая особенность шлемов, но, например, в новом Oculus Rift S её не хватает (Oculus говорит, что пользователь может установить свой IPD в настройках программного обеспечения Rift S). Помимо этого, никаких спецификаций пока не сообщается: нельзя даже сказать наверняка, будет ли это автономная гарнитура наподобие Quest, или более высококлассное периферийное устройство для ПК вроде Rift S, HTC Vive и Vive Pro.

Снимок прототипа VR-шлема Valve, июль 2018 года

Так или иначе, но слова Valve о том, что шлем позволит «усовершенствовать» окружение можно воспринимать как обещание представить продукт, способный обеспечить более качественное окружение в виртуальной реальности, чем всё, присутствующее на рынке сегодня. Кстати, когда журналисты The Verge спросили Valve, может ли компания дать какие-либо дополнительные подсказки или хотя бы уточнить, идёт ли речь о первоапрельской шутке, Дуг Ломбарди (Doug Lombardi) из Valve лишь ответил односложно: «Не апрель». То есть это не шутка, а подробности мы услышим лишь в мае.

Снимок прототипа VR-шлема Valve, июль 2018 года

Кстати, в ноябре прошлого года ресурс UploadVR утверждал, что Valve действительно работает над собственной гарнитурой и даже публиковал фотографии прототипов шлемов, до боли напоминающих Index. Тогда также сообщалось, что устройство обеспечит широкое 135-градусное поле зрения с детализацией картинки на уровне Vive Pro. Вдобавок утверждалось, что гарнитура будет поставляться в комплекте с контроллерами Knuckles и некоей игрой для виртуальной реальности, созданной по мотивам Half-Life.

Контроллеры движения Valve Knuckles с вертикальным хватом были представлены ещё в 2016 году, а в 2017-м компания отправила рабочие образцы разработчикам и показала версию EV2, которая позволяла сжимать предметы в VR. Впрочем, увольнения Valve в этом месяце поставили под сомнения слухи о выпуске шлема виртуальной реальности: как утверждалось, компания сократила сотрудников именно из аппаратного подразделения VR.

Несмотря на это, теперь стало ясно, что гарнитура существует. Хотелось бы надеяться, что мы получим дополнительную информацию до заявленного срока в мае 2019 года, когда может состояться лишь полноценный анонс, а не запуск. Valve выйдет на насыщенный рынок: Oculus планирует выпустить Rift S и свою автономную гарнитуру Quest весной, а HTC только что представила корпоративный продукт Focus Plus и готовится к продажам новой гарнитуры Vive Cosmos в этом или следующем году.

Контроллер Valve Knuckles EV2

Отметим, что ещё в начале 2017 года основатель и руководитель Valve Гейб Ньюэлл (Gabe Newell) заявил: «В настоящее время мы разрабатываем три VR-игры». А затем на уточняющий вопрос относительно того, будут ли игры похожи на вышедшую ранее бесплатную демонстрацию The Lab в мире Portal для HTC Vive, добавил: «Когда я говорю, что мы создаём эти игры, я говорю о трёх полноценных проектах, а не очередных экспериментах». Господин Ньюэлл ничего конкретного о них не сказал, но отметил, что разработка ведётся как на движке Source 2, так и на движке Unity. На основании его предыдущих слов можно предположить, что как минимум один проект будет посвящён вселенной Half-Life и Portal. Неужели в этом году игроки наконец получат легендарное продолжение истории Гордона Фримена, пусть и не в виде Half-Life 3?

Снимок прототипа VR-шлема Valve, июль 2018 года



