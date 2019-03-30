Как эволюционировали игры Borderlands: видео

Как эволюционировали игры Borderlands: видео

Первая игра серии, разработанной Gearbox Software, вышла в 2009 году на PlayStation 3, Xbox 360 и ПК. Позже, в 2012-м, вышла вторая часть, а в 2014-м увидела свет Borderlands: The Pre-Sequel!, разработанная компанией 2K Australia; помимо прочего, в 2014 году вышла графическая приключенческая эпизодическая игра Tales from the Borderlands, основанная на серии Borderlands и разработанная Telltale Games. Недавно же состоялся официальный анонс Borderlands 3.

Эволюция довольно популярной игровой серии продемонстрирована в ролике, подготовленном автором YouTube-канала Andrew Louis.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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