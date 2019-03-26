Apple представила сервис Arcade с подпиской на игры

Apple анонсировала новый сервис – Apple Arcade. Сервис предлагает собой единую подписку на игры для iPhone, iPad , компьютеров Mac и Apple TV за ежемесячную плату.

В библиотеке Apple Arcade уже имеется больше ста эксклюзивных игр, в том числе от таких авторов, как Хиронобу Сакагути, Кен Вонг и Уилл Райт. Сервис позволяет запускать игры на всех устройствах Apple и поддерживает кроссплатформенные сохранения – к примеру, можно продолжить играть на iPhone с того же места, где вы остановили игру, к примеру, на Mac.

В отличие от ряда других игровых сервисов по подписке, которые осуществляют стриминг игрового процесса с удалённого сервера на устройство пользователя, Apple Arcade позволяет устанавливать игры из App Store. В каждой игре предоставляется доступ сразу ко всем функциям, контенту и будущим обновлениям без дополнительной оплаты. Встроенных покупок и рекламы в приложениях из Apple Arcade не будет. Все игры будут запускаться без подключения к Интернету, а большинство из них будут поддерживать геймпады.

Apple показала различные игры, включая платформеры и такие проекты как Sonic the Hedgehog. Полный перечень игр пока не сообщается. Однако Apple обещала игры от Annapurna Interactive, Bossa Studios, Cartoon Network, Finji, Giant Squid, Klei Entertainment, Konami, LEGO, Mistwalker Corporation, SEGA, Snowman, Ustwo Games и др. Apple также намерена участвовать в финансировании новых игр для Apple Arcade, выступив таким образом издателем.