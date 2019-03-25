Прототип PlayStation Vita продают за $20 000

На eBay появился прототип PlayStation Vita – последней портативной игровой консоли Sony, производство который было прекращено около месяца назад.

Sony-PS-Vita

Продавец под ником vandalsgames выставил прототип PS Vita на продажу по цене в $19 999. Что делает прототип уникальным, так это несколько функций, которые отсутствовали в финальной версии консоли.

PS Vita
PS Vita
PS Vita
PS Vita

Так, устройство использует стандартную SD-карту в отличие от финальной модели, которая заставляла игроков покупать игровые карты. Примечательно, что прототип PlayStation Vita выполнен в форм-факторе слайдера, который напоминает PSP Go.

Прототип также поставляется с сетевым адаптером, но его продавец не включил в список продуктов. Тем не менее, некоторые ключевые функции у прототипа отсутствуют – прототип не имеет встроенной внутренней батареи.


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