Прототип PlayStation Vita продают за $20 000

На eBay появился прототип PlayStation Vita – последней портативной игровой консоли Sony, производство который было прекращено около месяца назад.

Продавец под ником vandalsgames выставил прототип PS Vita на продажу по цене в $19 999. Что делает прототип уникальным, так это несколько функций, которые отсутствовали в финальной версии консоли.

Так, устройство использует стандартную SD-карту в отличие от финальной модели, которая заставляла игроков покупать игровые карты. Примечательно, что прототип PlayStation Vita выполнен в форм-факторе слайдера, который напоминает PSP Go.

Прототип также поставляется с сетевым адаптером, но его продавец не включил в список продуктов. Тем не менее, некоторые ключевые функции у прототипа отсутствуют – прототип не имеет встроенной внутренней батареи.