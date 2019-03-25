Nintendo выпустит две новые консоли

Компания Nintendo работает сразу над двумя новыми игровыми приставками, и она даже не станет тянуть с их релизом – они обе выйдут уже в этом году. Более того, релиз ожидается летом, возможно, даже на выставке Е3 2019 в июне.



Разумеется, прямо-таки новыми их назвать нельзя – это будут модификации Switch. Первая приставка Nintendo станет конкурентом Xbox One и PS4, то есть она будет мощнее нынешней, причем существенно. Скорее всего, он перестанет быть мобильной и получит более удобные джойстики в комплекте, но стоить будет дешевле конкурентов.



Что до второй версии, то это, по всей видимости, будет недорогая портативная консоль а-ля PS Vita, которую недавно сняли с производства по причине слабых продаж. Трудно сказать, на что рассчитывает Nintendo, с учетом того, что в обеих сферах у нее уже есть серьезные конкуренты. Но у японцев, видимо, есть какой-то хитрый план, который позволит им получить немалую прибыль. Или же все опять провалится, как это было сначала с Wii, а затем и с Wii U – никому не нужными и всеми забытыми приставками.