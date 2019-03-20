Консоль Atari VCS перейдёт на AMD Ryzen и задержится до конца 2019 года

До того, как криптовалюты попали в заголовки новостей, самой крупной тенденцией в современном мире был рост площадок и проектов микроинвестирования. Это позволило реализовать многие мечты, хотя немалое количество людей лишило не только чаяний, но и денег. При этом некоторые краудфандинговые проекты длятся слишком долго. Одним из таковых является игровая консоль Atari VCS, которая снова откладывается на несколько месяцев, чтобы, по словам Atari, значительно обновить характеристики игровой консоли на базе ПК.

В этом есть смысл — когда в 2017 году Atari VCS попала в новости под именем Ataribox, она проектировалась на базе процессора AMD Bristol Bridge. Даже в 2017 году вряд ли это был игровой компьютер (про современность и говорить нечего). Запуск такого продукта в 2019 году, несомненно, подорвал бы доверие и к Atari, и к AMD.

С тех пор многое произошло, и AMD модернизировала свои процессоры, переведя архитектуру CPU на Zen, а GPU — на Vega. Учитывая это, вполне уместно, чтобы Atari действительно переключилась на новый, ещё не анонсированный двухъядерный процессор Ryzen со встроенной графикой Radeon Vega. Этот 14-нм процессор до сих пор не называется, но Atari говорит, что до запуска консоли примерно через девять месяцев появится больше подробностей.

Atari также обещает улучшенное охлаждение, более тихую работу и повышенную производительность благодаря новому процессору. Чип AMD также предложит поддержку воспроизведения видео 4K и технологий DRM. К сожалению, всё это привело к отсрочке запуска системы с весны на осень, и, возможно, даже зиму.

Хотя Atari заявила, что изменение не повлияет на процесс производства, оно затронет всё остальное, включая сертификацию и, конечно, ПО . Таким образом, проект Atari VCS, начавшийся в 2017 году, не появится на рынке США до конца 2019 года — остальному миру придётся ждать ещё дольше.



