Консоль Atari VCS перейдёт на AMD Ryzen и задержится до конца 2019 года

Консоль Atari VCS перейдёт на AMD Ryzen и задержится до конца 2019 года

До того, как криптовалюты попали в заголовки новостей, самой крупной тенденцией в современном мире был рост площадок и проектов микроинвестирования. Это позволило реализовать многие мечты, хотя немалое количество людей лишило не только чаяний, но и денег. При этом некоторые краудфандинговые проекты длятся слишком долго. Одним из таковых является игровая консоль Atari VCS, которая снова откладывается на несколько месяцев, чтобы, по словам Atari, значительно обновить характеристики игровой консоли на базе ПК.

В этом есть смысл — когда в 2017 году Atari VCS попала в новости под именем Ataribox, она проектировалась на базе процессора AMD Bristol Bridge. Даже в 2017 году вряд ли это был игровой компьютер (про современность и говорить нечего). Запуск такого продукта в 2019 году, несомненно, подорвал бы доверие и к Atari, и к AMD.

С тех пор многое произошло, и AMD модернизировала свои процессоры, переведя архитектуру CPU на Zen, а GPU — на Vega. Учитывая это, вполне уместно, чтобы Atari действительно переключилась на новый, ещё не анонсированный двухъядерный процессор Ryzen со встроенной графикой Radeon Vega. Этот 14-нм процессор до сих пор не называется, но Atari говорит, что до запуска консоли примерно через девять месяцев появится больше подробностей.

Консоль Atari VCS перейдёт на AMD Ryzen и задержится до конца 2019 года

Atari также обещает улучшенное охлаждение, более тихую работу и повышенную производительность благодаря новому процессору. Чип AMD также предложит поддержку воспроизведения видео 4K и технологий DRM. К сожалению, всё это привело к отсрочке запуска системы с весны на осень, и, возможно, даже зиму.

Хотя Atari заявила, что изменение не повлияет на процесс производства, оно затронет всё остальное, включая сертификацию и, конечно, ПО. Таким образом, проект Atari VCS, начавшийся в 2017 году, не появится на рынке США до конца 2019 года — остальному миру придётся ждать ещё дольше.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Crytek продемонстрировала трассировку лучей в реальном времени на Radeon RX Vega 56Crytek продемонстрировала трассировку лучей в реальном времени на Radeon RX Vega 56
Microsoft показала в работе игровой стриминговый сервис Project xCloudMicrosoft показала в работе игровой стриминговый сервис Project xCloud
Google покажет 19 марта игровой сервис Project StreamGoogle покажет 19 марта игровой сервис Project Stream
GDC 2019: чего ожидать от крупнейшей конференции для разработчиков игр в этом годуGDC 2019: чего ожидать от крупнейшей конференции для разработчиков игр в этом году
Google представила сервис игрового стриминга StadiaGoogle представила сервис игрового стриминга Stadia
Блок рекламы


Похожие новости
GDC 2019: чего ожидать от крупнейшей конференции для разработчиков игр в этом годуGDC 2019: чего ожидать от крупнейшей конференции для разработчиков игр в этом году
Google может представить 19 марта свою игровую консольGoogle может представить 19 марта свою игровую консоль
Apple iPod формально стал игровой консольюApple iPod формально стал игровой консолью
Самая мощная консоль Mad Box появилась на изображенияхСамая мощная консоль Mad Box появилась на изображениях
AMD Gonzalo: консольная SoC с восемью ядрами Zen 2 и графикой NaviAMD Gonzalo: консольная SoC с восемью ядрами Zen 2 и графикой Navi
Облачная консоль Xbox Scarlett Cloud будет построена на базе 7-нм процессора AMD поколения PicassoОблачная консоль Xbox Scarlett Cloud будет построена на базе 7-нм процессора AMD поколения Picasso
Хакеры взломали консоль PlayStation ClassicХакеры взломали консоль PlayStation Classic
Названа лучшая игра года. Это не Red Dead Redemption 2Названа лучшая игра года. Это не Red Dead Redemption 2
Microsoft готовит консоль нового поколения Xbox Scarlett на чипе Zen 2Microsoft готовит консоль нового поколения Xbox Scarlett на чипе Zen 2
Sony, возможно, разрабатывает новую портативную игровую консольSony, возможно, разрабатывает новую портативную игровую консоль
Последние новости
Подгружаем последние новости