Google представила сервис игрового стриминга Stadia

Компания Google, на конференции для разработчиков игр, представила в Сан-Франциско сервис игрового стриминга Stadia и одноимённый геймпад к нему.

Google Stadia

Принцип работы

Потоковый сервис Google Stadia позиционируется в качестве «Netflix для игр» и позволит людям играть в любую игру на любом устройстве, начиная со смартфона и заканчивая смарт-телевизором. На сегодня заявлена поддержка 4K-разрешения с HDR и частотой обновления 60 кадров в секунду, а в перспективе будет добавлена поддержка 8K и 120 к/с.

Google Stadia позволит играть напрямую через трансляции на YouTube, Twitch или других сервисах. Например, после просмотра на YouTube трейлера к игре можно будет запустить и играть в неё прямо в браузере Google Chrome. Поскольку основная обработка производится в облаке, устройству необязательно иметь мощные процессор и графику. Предусмотрен кросс-платформенный мультиплеер.

Для каждого пользователя Stadia будет выделен собственный вычислительный блок на сервере, по сути представляющий собой отдельный ПК, аппаратная часть которого будет со временем обновляться со стороны Google.

Stadia block

В конфигурацию этого блока входит неназванный процессор с частотой 2,7 ГГц, GPU с 56 блоками CU, памятью HBM2 мощностью 10,7 TFLOPS (возможно, Radeon RX Vega 56), а также 16 ГБ памяти общей памяти для ОЗУ и видео. В качестве ОС каждый блок использует Linux с поддержкой Vulkan API.

Stadia specs

Преимущества сервиса

Заметим, что преимуществом Google в данной сфере является надежная облачная сеть из более чем 7500 узлов по всему миру. Помимо этого, в рамках проекта Stadia с Google сотрудничают ведущие разработчики игр на таких движках, как CryEngine, Unreal Engine, Havok, Unity, а также легендарная компания id Software и так далее.

Google также основала собственную студию разработки эксклюзивных игр – Stadia Games And Entertainment. Студию возглавила Джейд Рэймонд, недавно перешедшей в Google на должность вице-президента компании.

Stadia позволит геймерам делиться своими сохранениями игр с друзьями при помощи простой ссылки. Получивший её сможет начать свою игру с того места, где был сделан сейв.

Игровой контроллер

Stadia поддерживает существующие контроллеры, однако Google предусмотрительно разработала фирменный контроллер со встроенным микрофоном, кнопкой для записи и отправки видео прямо на YouTube, а также отдельной кнопкой для вызова Google Assistant. Геймпад подключается к Stadia напрямую через Wi-Fi, обеспечивая минимальные задержки.

Stadia

Когда запустят?

Google запустит собственный стриминговый сервис уже в этом году в 36 странах. В их числе: США, Канада, Великобритания и часть Европы, однако Украина в списке не числится. Также Google не уточнила, будет ли работать Stadia бесплатно, или же по подписке.

Аналоги

Справедливости ради отметим, что над подобными проектами помимо Google работает Microsoft с потоковой консолью через подписку на Xbox Game Pass, NVIDIA с её Geforce Now, бета-версия которой была представлена ещё пару лет назад, а также Sony с PlayStation Now.


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