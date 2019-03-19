Google представила сервис игрового стриминга Stadia

Компания Google , на конференции для разработчиков игр, представила в Сан-Франциско сервис игрового стриминга Stadia и одноимённый геймпад к нему.

Принцип работы

Потоковый сервис Google Stadia позиционируется в качестве «Netflix для игр» и позволит людям играть в любую игру на любом устройстве, начиная со смартфона и заканчивая смарт-телевизором. На сегодня заявлена поддержка 4K-разрешения с HDR и частотой обновления 60 кадров в секунду, а в перспективе будет добавлена поддержка 8K и 120 к/с.

Google Stadia позволит играть напрямую через трансляции на YouTube, Twitch или других сервисах. Например, после просмотра на YouTube трейлера к игре можно будет запустить и играть в неё прямо в браузере Google Chrome . Поскольку основная обработка производится в облаке, устройству необязательно иметь мощные процессор и графику. Предусмотрен кросс-платформенный мультиплеер.

Для каждого пользователя Stadia будет выделен собственный вычислительный блок на сервере, по сути представляющий собой отдельный ПК, аппаратная часть которого будет со временем обновляться со стороны Google .

В конфигурацию этого блока входит неназванный процессор с частотой 2,7 ГГц, GPU с 56 блоками CU, памятью HBM2 мощностью 10,7 TFLOPS (возможно, Radeon RX Vega 56), а также 16 ГБ памяти общей памяти для ОЗУ и видео. В качестве ОС каждый блок использует Linux с поддержкой Vulkan API.

Преимущества сервиса

Заметим, что преимуществом Google в данной сфере является надежная облачная сеть из более чем 7500 узлов по всему миру. Помимо этого, в рамках проекта Stadia с Google сотрудничают ведущие разработчики игр на таких движках, как CryEngine, Unreal Engine, Havok, Unity, а также легендарная компания id Software и так далее.

Google также основала собственную студию разработки эксклюзивных игр – Stadia Games And Entertainment. Студию возглавила Джейд Рэймонд, недавно перешедшей в Google на должность вице-президента компании.

Stadia позволит геймерам делиться своими сохранениями игр с друзьями при помощи простой ссылки. Получивший её сможет начать свою игру с того места, где был сделан сейв.

Игровой контроллер

Stadia поддерживает существующие контроллеры, однако Google предусмотрительно разработала фирменный контроллер со встроенным микрофоном, кнопкой для записи и отправки видео прямо на YouTube, а также отдельной кнопкой для вызова Google Assistant. Геймпад подключается к Stadia напрямую через Wi-Fi, обеспечивая минимальные задержки.

Когда запустят?

Google запустит собственный стриминговый сервис уже в этом году в 36 странах. В их числе: США , Канада, Великобритания и часть Европы, однако Украина в списке не числится. Также Google не уточнила, будет ли работать Stadia бесплатно, или же по подписке.

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