GDC 2019: чего ожидать от крупнейшей конференции для разработчиков игр в этом году

Уже на следующей неделе в Сан-Франциско пройдёт конференция Game Developers Conference (GDC), которая является одним из крупнейших мероприятий, посвящённых разработке игр. Так как GDC ориентирована на разработчиков, а не на потребителей, то крупные анонсы, интересные широкой общественности, там случаются не так уж часто. Однако кое-что интересное всегда можно найти. И ниже мы расскажем о том, что можно ожидать от GDC 2019.

Одной из компаний, у которой запланировано собственное крупное мероприятие в рамках GDC 2019, является Google . В течение примерно полугода Google тестировала нечто под кодовым названием Project Stream. Те, кто принимал участие в тестировании, получили возможность бесплатно играть Assassin's Creed: Odyssey. Хотя сама копия игры или какое-либо оборудование тестировщикам не предоставлялись. Игра запускалась на серверах Google и транслировалась на компьютер игрока через Chrome . То есть Project Stream — потоковый игровой сервис, коих сейчас становится всё больше.

Судя по всему, на предстоящей GDC 2019 компания Google объявит официальное названием своего сервиса, а также расскажет о стоимости его использования, и сообщит дату полномасштабного запуска. Мероприятие Google состоится во вторник, 19 марта, и на нём компания пообещала показать «будущее игр».

Ожидается, что помимо самого потокового сервиса, Google представит и игровую консоль, предназначенную специально для работы с сервисом, в комплекте с которой будет поставляться фирменный контроллер. Согласно другим слухам, вместе с консолью, или даже вместо неё, поддержку Project Stream получит ТВ-приставка Chromecast, которая обладает модулем Bluetooth, и соответственно к ней можно подключать различные игровые контроллеры.

И на самом деле, даже без собственной консоли у Google есть всё необходимое для того, чтобы занять свою нишу в игровой индустрии. Её сервис будет доступен огромной армии пользователей браузера Chrome , а также им потенциально смогут пользоваться владельцы Chromecast. Поэтому всё что нужно, это большая библиотека игр, а также более-менее доступный ценник на подписку.

У компании Microsoft тоже есть собственный потоковый игровой сервис, именуемый Project xCloud, который в полной мере должен раскрыться на игровых консолях нового поколения. По слухам, Microsoft готовит сразу несколько Xbox нового поколения, и одна из них как раз и будет сосредоточена на работе с потоковым игровым сервисом. Вероятно, компания поделится данными о новинках уже летом на E3.

А предстоящей GDC 2019 речь скорее пойдёт о другом игровом сервисе компании. Microsoft запланировала мероприятие «Xbox Live: расширение и вовлечение игрового сообщества между различными платформами». То есть речь пойдёт о том, как благодаря Xbox Live игроки на разных платформах смогут играть вместе. Напомним, что сервис планируется добавить на iOS , Android и Switch.

Кроме того, Microsoft может представить на GDC 2019 новую версию Xbox One S под названием All-Digital Edition, которая будет лишена привода оптических дисков. За счёт этого она может стать несколько доступнее, но пользователям придётся покупать и загружать цифровые копии игр через Интернет.

Ещё свои мероприятия на GDC 2019 проведут компании Epic Games и Valve. Упоминаем мы их вместе из-за недавнего противостояния цифровых магазинов этих компаний, а точнее решения Epic Games продавать Metro Exodus и The Division 2 изначально только через свой магазин. Весьма вероятно, что в будущем Epic Games продолжат такую практику. Что интересно, одно из мероприятий Epic Games как раз и будет посвящено её магазину Epic Games Store.

А почти сразу после Epic Games своё мероприятие проведёт компания Valve, и посвящено оно будет как раз обновлению магазина Steam. Скорее всего, нам покажут обновлённый интерфейс или хотя бы намекнут, как всё будет выглядеть в будущем. Также могут рассказать о новых функциях и особенностях. Ну и ещё с нами могут поделиться подробностями о новом сервисе Steam Link Anywhere, который позволит транслировать свои игры на любые устройства в любом месте.

Конечно, это отнюдь не всё, что будет показано и о чём будет рассказано на конференции GDC 2019. Здесь лишь собраны предположения относительно самых крупных анонсов. Будем надеяться, что компании и разработчики найдут чем ещё нас удивить и порадовать.



