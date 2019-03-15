Crytek продемонстрировала трассировку лучей в реальном времени на Radeon RX Vega 56

Crytek продемонстрировала трассировку лучей в реальном времени на Radeon RX Vega 56

Компания Crytek опубликовала видео с демонстрацией результатов разработки новой версии её собственного игрового движка CryEngine. Демонстрация называется Neon Noir, и в ней показана работа функции Total Illumination с трассировкой лучей в реальном времени.

Ключевой особенностью трассировки лучей в реальном времени на движке CryEngine 5.5 является то, что для её работы не обязательно наличие специализированных RT-ядер и подобных вычислительных блоков у видеокарты. Вся обработка лучей происходит силами стандартных вычислительных блоков, которые имеются у каждой видеокарты, как от AMD, так и от NVIDIA. В подтверждение этих слов опубликованное видео с демонстрацией Neon Noir было создано силами графического ускорителя Radeon RX Vega 56. Кстати, также трассировка лучей в CryEngine 5.5 работает с любым API, будь то DirectX 12 или Vulkan.

Разработчики не раскрывают всех подробностей, однако кое-какой информацией всё же делятся. Отмечается, что в демонстрации с помощью трассировки лучей были визуализированы отражения и преломления света, причём отражения строились даже для тех объектов, которые не находятся в кадре. А глобальное освещение сцены строилось с помощью системы SVOGI, основанной на вокселах. Такой подход чем-то напоминает реализацию трассировки лучей в Battlefield V.

Crytek продемонстрировала трассировку лучей в реальном времени на Radeon RX Vega 56

Основанная на вокселах трассировка лучей требует значительно меньше вычислительной мощности, нежели тот подход, который предлагает NVIDIA со своей технологией RTX. За счёт этого строить качественное изображение с применением трассировки лучей могут видеокарты не только верхнего, но и среднего ценового сегмента. Как видно, та же Radeon RX Vega 56 обеспечивает весьма привлекательную визуализацию, хотя и относится к видеокартам среднего уровня, а её цена составляет лишь 300 евро.

Crytek продемонстрировала трассировку лучей в реальном времени на Radeon RX Vega 56

В конце Crytek отмечает, что реализованная ею экспериментальная функция трассировки лучей упрощает рендеринг в реальном времени сцен и анимаций с правильными отражениями и преломлением света при высоком уровне детализации. К сожалению, разрешение и частота кадров опубликованной демонстрации не уточняются. Но на вид всё выглядит весьма достойно.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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