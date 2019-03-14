Microsoft показала в работе игровой стриминговый сервис Project xCloud

Microsoft «вживую» продемонстрировала игровой стриминговый сервис Project xCloud на мероприятии Inside Xbox, а также сообщила о запуске его публичного бета-тестирования до конца 2019 года.

Во время демонстрации был показан стриминг игры Forza Horizon 4, запущенной на серверах компании Microsoft , на смартфоне под управлением ОС Android с подключенным по Bluetooth джойстиком приставки Xbox One.

В Microsoft сообщили, что стриминговый сервис Project xCloud не ориентирован на вытеснение классических игровых приставок, а создан для предоставления геймерам большего выбора устройств для игры. В подтверждение этого в пример были приведены аудио- и киноманы, которые могут наслаждаться медиаконтентом на любом устройстве.