Microsoft показала в работе игровой стриминговый сервис Project xCloud

Microsoft «вживую» продемонстрировала игровой стриминговый сервис Project xCloud на мероприятии Inside Xbox, а также сообщила о запуске его публичного бета-тестирования до конца 2019 года.

Project xCloud

Во время демонстрации был показан стриминг игры Forza Horizon 4, запущенной на серверах компании Microsoft, на смартфоне под управлением ОС Android с подключенным по Bluetooth джойстиком приставки Xbox One.

В Microsoft сообщили, что стриминговый сервис Project xCloud не ориентирован на вытеснение классических игровых приставок, а создан для предоставления геймерам большего выбора устройств для игры. В подтверждение этого в пример были приведены аудио- и киноманы, которые могут наслаждаться медиаконтентом на любом устройстве.

Примечательно, что Project xCloud был продемонстрирован за неделю до презентации 19 марта на выставке Game Developers Conference «будущего гейминга» от Google, предположительно игрового стримингового сервиса и фирменного контроллера.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Игры

←+Ctrl+→

Интересные новости
Xbox One без дисковода выйдет уже этой веснойXbox One без дисковода выйдет уже этой весной
Доказано: мощные компьютеры помогают победить в Apex Legends, Fortnite и PUBGДоказано: мощные компьютеры помогают победить в Apex Legends, Fortnite и PUBG
Мощное компьютерное “железо” повышает число убийствМощное компьютерное “железо” повышает число убийств
Ошибка разработчиков сделала новичков терминаторамиОшибка разработчиков сделала новичков терминаторами
Первые изображения геймпада GoogleПервые изображения геймпада Google
Блок рекламы


Похожие новости
Google покажет 19 марта игровой сервис Project StreamGoogle покажет 19 марта игровой сервис Project Stream
Новый игровой смартфон Xiaomi Black Shark показался на «живом» фотоНовый игровой смартфон Xiaomi Black Shark показался на «живом» фото
Apple iPod формально стал игровой консольюApple iPod формально стал игровой консолью
Microsoft готовит сразу четыре новые консоли XboxMicrosoft готовит сразу четыре новые консоли Xbox
Microsoft готовит консоль нового поколения Xbox Scarlett на чипе Zen 2Microsoft готовит консоль нового поколения Xbox Scarlett на чипе Zen 2
Microsoft готовит новую модель Xbox One S — без дисководаMicrosoft готовит новую модель Xbox One S — без дисковода
Microsoft рассматривает производство контроллеров Xbox, удобных для смартфоновMicrosoft рассматривает производство контроллеров Xbox, удобных для смартфонов
Microsoft представила игровой стриминговый сервис Project xCloudMicrosoft представила игровой стриминговый сервис Project xCloud
Дни игровой консоли Sony PlayStation Vita сочтеныДни игровой консоли Sony PlayStation Vita сочтены
AMD подтвердила работу над облачным геймингом и сотрудничество с MicrosoftAMD подтвердила работу над облачным геймингом и сотрудничество с Microsoft
Последние новости
Подгружаем последние новости