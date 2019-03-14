Microsoft показала в работе игровой стриминговый сервис Project xCloud

Microsoft «вживую» продемонстрировала игровой стриминговый сервис Project xCloud на мероприятии Inside Xbox, а также сообщила о запуске его публичного бета-тестирования до конца 2019 года.
Во время демонстрации был показан стриминг игры Forza Horizon 4, запущенной на серверах компании Microsoft, на смартфоне под управлением ОС Android с подключенным по Bluetooth джойстиком приставки Xbox One.
В Microsoft сообщили, что стриминговый сервис Project xCloud не ориентирован на вытеснение классических игровых приставок, а создан для предоставления геймерам большего выбора устройств для игры. В подтверждение этого в пример были приведены аудио- и киноманы, которые могут наслаждаться медиаконтентом на любом устройстве.
Примечательно, что Project xCloud был продемонстрирован за неделю до презентации 19 марта на выставке Game Developers Conference «будущего гейминга» от Google, предположительно игрового стримингового сервиса и фирменного контроллера.