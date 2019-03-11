Первые изображения геймпада Google

В этом году стало известно, что Google работает над своим потоковым онлайн-сервисом «Project Stream», при помощи которого игры будут транслироваться через браузер Chrome. Публичное тестирование этого игрового сервиса завершилось в прошлом месяце. Теперь сообщается, что поисковой гигант готовит к выпуску игровой контролер для пользователей сервиса Project Stream.
Схематические изображения игрового контролера были обнаружены в новом патенте Google, опубликованном Ведомством по патентам и товарным знакам США. На основе данных чертежей, дизайн-студией Yanko Design, были созданы изображения грядущей новинки.
Судя по изображениям, дизайн игрового контролера Google будет аналогичен дизайну обычного геймпада. Он будет включать в себя два джойстика, D-pad, плечевые и функциональные кнопки, триггеры и отдельную кнопку микрофона, что может указывать на поддержку Google Assistant. Однако стоит отметить, до официального дебюта дизайн игрового контролера может измениться.
Новый игровой контролер Google анонсирует на конференции для разработчиков Game Developers Conference, которая пройдет с 18 по 23 марта в Сан-Франциско.