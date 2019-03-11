Первые изображения геймпада Google

В этом году стало известно, что Google работает над своим потоковым онлайн-сервисом «Project Stream», при помощи которого игры будут транслироваться через браузер Chrome . Публичное тестирование этого игрового сервиса завершилось в прошлом месяце. Теперь сообщается, что поисковой гигант готовит к выпуску игровой контролер для пользователей сервиса Project Stream.

Схематические изображения игрового контролера были обнаружены в новом патенте Google , опубликованном Ведомством по патентам и товарным знакам США . На основе данных чертежей, дизайн-студией Yanko Design, были созданы изображения грядущей новинки.

Судя по изображениям, дизайн игрового контролера Google будет аналогичен дизайну обычного геймпада. Он будет включать в себя два джойстика, D-pad, плечевые и функциональные кнопки, триггеры и отдельную кнопку микрофона, что может указывать на поддержку Google Assistant. Однако стоит отметить, до официального дебюта дизайн игрового контролера может измениться.