Ошибка разработчиков сделала новичков терминаторами

Многопользовательский шутер Anthem от издательства Electronic Arts всего за три недели после выпуска стал ярким примером того, как к созданию игры лучше не подходить: список программных ошибок, составленный пользователями, включает не только безобидные, по большей части, недоработки игрового процесса, но и критические баги, превращающие консоли в «кирпич».

6 марта 2019 года пользователь социальной сети Reddit опубликовал результаты своего исследования эффективности различных видов оружия в игре. Он проверял сколько выстрелов из каждой винтовки требуется для уничтожения одного и того же врага. Если верить внутриигровой информации, с помощью «защитной винтовки» первого уровня наносится 286 единиц урона, а «полыхающая винтовка Ралнера» 45 уровня наносит 1184 единицы урона. Однако одного и того же врага первая уничтожает за четыре выстрела, а вторая — за шесть.

Представители EA уже отреагировали на пост и заявили, что «о проблеме известно, работаем над решением». Другие пользователи Reddit предположили, что дело в внутренней системе баланса, которая уравнивает игроков разных уровней при прямом противостоянии, что приводит к меньшей эффективности высокоуровнего оружия в случае стрельбы по примитивным противникам.



