Мощное компьютерное “железо” повышает число убийств

Распространено мнение, что производительность компьютера важна для однопользовательских игр, но почти не влияет на результативность пользователя в онлайн-баталиях. Тем более, что многие профессиональные киберспортсмены занижают настройки графики.

В результате оказалось, что даже для непрофессиональных игроков, проводящих онлайн менее пяти часов в неделю, прирост эффективности был более 40% в случае игры на более продвинутом компьютере. Те геймеры, для которых «Королевские битвы» были сравнимы с работой по временным затратам (более 30 часов в неделю), показали почти двукратную разницу между игрой на видеокартах бюджетного и старшего ценового сегментов.

Как сообщает компания Nvidia, для анализа были выбраны игры в жанре «Королевская битва» PlayerUnknown’s Battlegrounds и Fortnite, а основным показателем эффективности — соотношение убийств и смертей игрока. Данные собирались анонимно с помощью программного обеспечения GeForce Experience Highlights, учитывалось, помимо прочего, время, проведенное пользователем в игре за неделю.

Battle Royale или «Королевская битва» — поджанр компьютерных игр-шутеров, в котором один игрок или команда должны продержаться на заданной территории дольше остальных. Для этого необходимо исследовать окружающий мир в поисках ресурсов и тактически важных мест и уничтожать противников, либо прятаться. В процессе доступная для игры локация, как правило, уменьшается, а избегать столкновений с конкурентами все труднее.



