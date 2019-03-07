Доказано: мощные компьютеры помогают победить в Apex Legends, Fortnite и PUBG

Последние два года ознаменовались небывалым взлётом популярности компьютерных игр в жанре «королевская битва». Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG), а затем Fortnite — две игры, вокруг которых сформировались впечатляющие по своим масштабам сообщества геймеров. Кроме того, в список хитов метит и новая Apex Legends, собравшая более чем 50-миллионную аудиторию за месяц. И это значит что вопрос о том, что нужно делать, чтобы добиваться успехов в таких играх, будоражит умы весьма существенной части обладателей ПК.

Ответить на него взялась компания NVIDIA, которая решила проанализировать, существует ли связь между игровой конфигурацией, которой располагает среднестатистический геймер-любитель, и теми результатами, которые он показывает в играх жанра королевская битва. И как оказалось, такая связь существует. Если ранее считалось, что частота обновления кадров на уровне 60 FPS является оптимальным показателем, позволяющим получать отличные визуальные ощущения от происходящего на экране, то теперь оказывается, что для эффективной игры в королевской битве желателен более высокий FPS. NVIDIA утверждает: «Если вы хотите получить конкурентное преимущество в этих играх [Battle Royale], нужно добиться свыше 144 FPS и использовать монитор с более высокой частотой обновления».

Ценность подобного заявления состоит в том, что оно основывается на обширной статистике, которую собирала NVIDIA с помощью своего программного средства GeForce Experience. Анонимные данные загружались с компьютеров обычных игроков, которые не относятся к категории киберспортсменов, и потому полученные выводы можно считать действительно справедливыми. Анализу подвергалось соотношение числа убийств и смертей (K/D ratio) — показатель, который хорошо отражает результативность того или иного игрока.

В первую очередь NVIDIA показала, что пользователи, в компьютерах которых установлена более современная графическая карта, действительно играют гораздо эффективнее. Например, соотношение числа убийств и смертей у обладателей видеокарт поколения Turing в среднем более чем в полтора раза выше, чем у тех игроков, которые до сих пор пользуются старыми видеокартами семейства Kepler.

И дело тут вовсе не в том, что более опытные игроки чаще обновляют свои конфигурации. В доказательство NVIDIA проследила за тем, как растёт мастерство у геймеров в PUBG и Fortnite, которые играют одинаковое число часов в неделю, но при этом имеют компьютеры с видеокартами GeForce GTX 1000 различного класса. Как оказалось, прогресс у них происходит с разной скоростью: те, кто имеет лучшее оборудование — производительный процессор, графическую карту и высокочастотный монитор — набирают класс быстрее, чем игроки, пользующиеся слабыми конфигурациями.

Соотношение числа убийств и смертей у более активных игроков ожидаемо оказывается лучше. Но при этом весьма заметную роль играет и графический ускоритель. Достигнуть успехов быстрее можно, если в системе используется передовая видеокарта, а опытные и активные игроки, располагающие мощными системами, показывают более высокие результаты.

Статистика также показала и прямое влияние частоты обновления монитора. Переход от 60-герцового к 144-герцовому монитору позволяет игроку улучшить свою результативность вплоть до полутора раз. А счастливые обладатели мониторов с частотой развёртки 240 Гц при условии использования в системе достаточно производительного GPU демонстрируют в королевской битве еще на треть лучшие результаты с точки зрения соотношения убийств и смертей.

В целом, как современное оборудование помогает игрокам, вполне понятно. Увеличение частоты кадров, выдаваемых видеокартой и отображаемых монитором, снижает игровую латентность: игрок с быстрой системой получает информацию о происходящем на игровом поле раньше конкурентов и может отреагировать быстрее. Однако до сих пор казалось, что сверхвысокая частота кадров не даёт столь явного эффекта. Исследование NVIDIA опровергает это мнение. Как показывают полученные результаты, инвестиции в игровое оборудование действительно окупаются в сетевых играх, если говорить о результативности и росте мастерства.

NVIDIA также приводит несколько графиков, показывающих, что видеокарт уровня GeForce GTX 1660 Ti и GeForce RTX 2060 вполне хватает для достижения 144 FPS в различных играх жанра королевская битва. Но для получения частоты кадров на уровне 240 FPS потребуется уже флагманский видеоускоритель GeForce RTX 2080 Ti (при условии использования процессора Core i7-8700K и выбора разрешения 1080p).

Безусловно, исследование NVIDIA выполнено несколько однобоко и затрагивает лишь графическое оборудование, не учитывая влияние на результативность других факторов: задержек в интернет-канале, оптимизации настроек игры, удобства и качества клавиатуры и мыши и т.п. Тем не менее, приведённые данные всё равно представляют интерес как минимум с той точки зрения, что подводят доказательную базу под целесообразность перехода на новые игровые мониторы с частотой обновления 144 и 240 Гц и более производительную графику, способную обеспечить соответствующий уровень FPS.

Высокий FPS действительно имеет значение, причём это справедливо даже в том случае, когда частота кадров намного превышает 60 FPS, которые ранее считались «золотым стандартом» для геймерских конфигураций. «В играх жанра Battle Royale 60 FPS и 60 Гц больше не достаточно», — утверждает NVIDIA.



