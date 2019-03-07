Xbox One без дисковода выйдет уже этой весной

Впервые о игровой консоли софтерного гиганта Microsoft Xbox One S без дисков под кодовым названием Xbox Maverick сообщил инсайдер и редактор сайтов Petri.com и Thurrott.com Брэд Сэмс.

Xbox One

Теперь же ресурс Windows Central утверждает, что «цифровая» консоль выйдет под названием Xbox One S All-Digital Edition. Предварительные заказы новинки намечены на середину апреля текущего года. В продаже консоль появится в начале мая. Microsoft нацелена на глобальный одновременный запуск продукта почти для всех существующих рынков Xbox.

Согласно слухам, Microsoft выпустит версию консоли без оптического привода с уже предустановленными играми. Владельцы новой Xbox сами смогут выбрать проекты, которые они хотели бы видеть в библиотеке. Поскольку Microsoft стремится к большему доступу к своей игровой библиотеке через цифровую подписку Xbox Game Pass и сервис потоковой передачи Project xCloud, то Xbox One S All-Digital Edition может стать самой дешевой консолью Xbox.

В дополнение к бездисковой Xbox One S All-Digital Edition, Microsoft, возможно, представит консоль Fortnite Edition с пользовательским дизайном Fortnite.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Игры

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSийскую киберспортивную команду не пустили в Украину на турнир, - СМИРоSSийскую киберспортивную команду не пустили в Украину на турнир, - СМИ
Xbox One без дисковода выйдет уже этой веснойXbox One без дисковода выйдет уже этой весной
Доказано: мощные компьютеры помогают победить в Apex Legends, Fortnite и PUBGДоказано: мощные компьютеры помогают победить в Apex Legends, Fortnite и PUBG
Мощное компьютерное “железо” повышает число убийствМощное компьютерное “железо” повышает число убийств
Блок рекламы


Похожие новости
Xbox нового поколения: 1-Тбайт SSD NVMe, 16 Гбайт GDDR6 и трассировка лучейXbox нового поколения: 1-Тбайт SSD NVMe, 16 Гбайт GDDR6 и трассировка лучей
Microsoft готовит сразу четыре новые консоли XboxMicrosoft готовит сразу четыре новые консоли Xbox
Облачная консоль Xbox Scarlett Cloud будет построена на базе 7-нм процессора AMD поколения PicassoОблачная консоль Xbox Scarlett Cloud будет построена на базе 7-нм процессора AMD поколения Picasso
Потоковая Xbox может быть основана на модифицированной версии AMD Picasso APUПотоковая Xbox может быть основана на модифицированной версии AMD Picasso APU
Microsoft готовит консоль нового поколения Xbox Scarlett на чипе Zen 2Microsoft готовит консоль нового поколения Xbox Scarlett на чипе Zen 2
PlayStation 5 получит 8-ядерный процессор AMD Ryzen и выйдет уже через годPlayStation 5 получит 8-ядерный процессор AMD Ryzen и выйдет уже через год
Видео: контроллер ASTRO C40 TR выйдет для PS4 и ПК в марте 2019 года по цене $200Видео: контроллер ASTRO C40 TR выйдет для PS4 и ПК в марте 2019 года по цене $200
Microsoft готовит новую модель Xbox One S — без дисководаMicrosoft готовит новую модель Xbox One S — без дисковода
Xbox One получит поддержку клавиатуры и мыши 14 ноябряXbox One получит поддержку клавиатуры и мыши 14 ноября
Microsoft рассматривает производство контроллеров Xbox, удобных для смартфоновMicrosoft рассматривает производство контроллеров Xbox, удобных для смартфонов
Последние новости
Подгружаем последние новости