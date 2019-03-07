Xbox One без дисковода выйдет уже этой весной

Впервые о игровой консоли софтерного гиганта Microsoft Xbox One S без дисков под кодовым названием Xbox Maverick сообщил инсайдер и редактор сайтов Petri.com и Thurrott.com Брэд Сэмс.

Теперь же ресурс Windows Central утверждает, что «цифровая» консоль выйдет под названием Xbox One S All-Digital Edition. Предварительные заказы новинки намечены на середину апреля текущего года. В продаже консоль появится в начале мая. Microsoft нацелена на глобальный одновременный запуск продукта почти для всех существующих рынков Xbox.

Согласно слухам, Microsoft выпустит версию консоли без оптического привода с уже предустановленными играми. Владельцы новой Xbox сами смогут выбрать проекты, которые они хотели бы видеть в библиотеке. Поскольку Microsoft стремится к большему доступу к своей игровой библиотеке через цифровую подписку Xbox Game Pass и сервис потоковой передачи Project xCloud, то Xbox One S All-Digital Edition может стать самой дешевой консолью Xbox.