РоSSийскую киберспортивную команду не пустили в Украину на турнир, - СМИ

Коллектив по Dota 2 должен принять участие в StarLadder ImbaTV Minor.

РоSSийскую киберспортивную команду Old But Gold не пустили в Украину, сообщает "Советский спорт", ссылаясь на Telegram-канал киберспортивного комментатора Виталия «v1lat» Волочая.

Команда не прошла пограничный контроль в полном составе, при этом представители StarLadder (организации, проводящей турнир в Киеве) пытаются решить проблему Old But Gold с въездом в Украину, отмечает издание.

StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor - турнир второго уровня в системе профессионального сезона Dota Pro Circuit 2018/19. Участие в чемпионате примут восемь команд из всех основных регионов, победитель получит путевку на мейджор-турнир DreamLeague Season 11.