Новый игровой смартфон Xiaomi Black Shark показался на «живом» фото
Мы уже сообщали, что подразделение Black Shark китайской компании Xiaomi готовится представить игровой смартфон нового поколения. «Живая» фотография этого аппарата оказалась в распоряжении сетевых источников.
Видно, что устройство унаследует элементы дизайна у предшественника. Это, в частности, исполнение в чёрном цвете с акцентами зелёного цвета.
В левом верхнем углу в тыльной части корпуса можно видеть двойную основную камеру. Под выстроенными по вертикали объективами располагается светодиодная вспышка.
Смартфону приписывают наличие процессора Qualcomm Snapdragon 855, который объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 640 и 4G-модем Snapdragon X24 LTE.
Новинка будет нести на борту от 8 Гбайт до 12 Гбайт оперативной памяти. Говорится о технологии Game Turbo, которая поможет оптимизировать производительность в играх.
Наконец, отмечается, что аппарат Xiaomi Black Shark нового поколения получит поддержку 27-ваттной быстрой подзарядки. Устройство будет поставляться с операционной системой Android 9.0 Pie.
Анонс новинки ожидается предстоящей весной: вероятнее всего, смартфон дебютирует в апреле.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
22.02.2019 03:50