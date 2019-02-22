HTC Vive Focus Plus: самодостаточный VR-шлем с контроллерами 6DoF

HTC Vive Focus Plus: самодостаточный VR-шлем с контроллерами 6DoF

Компания HTC анонсировала шлем виртуальной реальности (VR) класса «всё в одном» Vive Focus Plus — улучшенную версию модели Vive Focus.

Гаджет получил усовершенствованную конструкцию, благодаря чему повышается комфорт ношения. В комплект поставки войдут два контроллера 6DoF — с 6 степенями свободы: эти манипуляторы позволят осуществлять интуитивно понятную навигацию в виртуальном пространстве.

«Сердцем» гарнитуры служит процессор Qualcomm Snapdragon 835 с восемью вычислительными ядрами и графическим ускорителем Adreno 540. В составе шлема применён дисплей AMOLED с разрешением 2880 ? 1600 пикселей и частотой обновления 75 Гц.

HTC Vive Focus Plus: самодостаточный VR-шлем с контроллерами 6DoF

В арсенале новинки — адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth, порт USB Type-C и 3,5-миллиметровый аудиоразъём.

Шлему HTC Vive Focus Plus для работы не требуется внешний вычислительный узел. Питание обеспечивает встроенная аккумуляторная батарея.

HTC Vive Focus Plus: самодостаточный VR-шлем с контроллерами 6DoF

Новинка ориентирована в первую очередь на профессиональных пользователей и разработчиков. Продажи начнутся в следующем квартале, но цена пока не раскрывается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Sony окончательно прекратила производство консоли PlayStation VitaSony окончательно прекратила производство консоли PlayStation Vita
Google может представить 19 марта свою игровую консольGoogle может представить 19 марта свою игровую консоль
HTC Vive Focus Plus: самодостаточный VR-шлем с контроллерами 6DoFHTC Vive Focus Plus: самодостаточный VR-шлем с контроллерами 6DoF
Блок рекламы


Похожие новости
VR-шлем Sony PlayStation получил новый дизайн и HDRVR-шлем Sony PlayStation получил новый дизайн и HDR
Шлем виртуальной реальности HTC Vive сильно подешевелШлем виртуальной реальности HTC Vive сильно подешевел
NVIDIA SHIELD TV работают теперь с контроллерами PlayStation и XboxNVIDIA SHIELD TV работают теперь с контроллерами PlayStation и Xbox
Браслет Pokemon Go Plus поступил в продажуБраслет Pokemon Go Plus поступил в продажу
Google всё же выпустит аналог Oculus Rift и HTC ViveGoogle всё же выпустит аналог Oculus Rift и HTC Vive
Microsoft показала Xbox One S, Sony – VR-шлем для PlayStationMicrosoft показала Xbox One S, Sony – VR-шлем для PlayStation
Nintendo Plus- смартфон и игровая консоль в одном лицеNintendo Plus- смартфон и игровая консоль в одном лице
Январь приготовил много сюрпризов для подписчиков сервиса PlayStation PlusЯнварь приготовил много сюрпризов для подписчиков сервиса PlayStation Plus
Обновление списка бесплатных игр в PS Plus за март 2014Обновление списка бесплатных игр в PS Plus за март 2014
Обновление списка бесплатных игр в PS Plus за январь 2014Обновление списка бесплатных игр в PS Plus за январь 2014
Последние новости
Подгружаем последние новости