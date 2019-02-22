HTC Vive Focus Plus: самодостаточный VR-шлем с контроллерами 6DoF

Компания HTC анонсировала шлем виртуальной реальности (VR) класса «всё в одном» Vive Focus Plus — улучшенную версию модели Vive Focus.

Гаджет получил усовершенствованную конструкцию, благодаря чему повышается комфорт ношения. В комплект поставки войдут два контроллера 6DoF — с 6 степенями свободы: эти манипуляторы позволят осуществлять интуитивно понятную навигацию в виртуальном пространстве.

«Сердцем» гарнитуры служит процессор Qualcomm Snapdragon 835 с восемью вычислительными ядрами и графическим ускорителем Adreno 540. В составе шлема применён дисплей AMOLED с разрешением 2880 ? 1600 пикселей и частотой обновления 75 Гц.

В арсенале новинки — адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth, порт USB Type-C и 3,5-миллиметровый аудиоразъём.

Шлему HTC Vive Focus Plus для работы не требуется внешний вычислительный узел. Питание обеспечивает встроенная аккумуляторная батарея.

Новинка ориентирована в первую очередь на профессиональных пользователей и разработчиков. Продажи начнутся в следующем квартале, но цена пока не раскрывается.



