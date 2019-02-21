Google может представить 19 марта свою игровую консоль

Google разослала приглашение на пресс-конференцию, запланированную на 19 марта, которая пройдет в рамках ежегодного мероприятие для разработчиков Game Developer Conference, проводимое с 18 по 23 марта.

Google

Приглашение не содержит никаких подробностей о мероприятии, в Google заявляют, что все детали будут оглашены на конференции.

Однако редактор издания Kotaku Джейсон Шрайер, ссылаясь на инсайдеров, сообщил, о том что Google 19 марта продемонстрирует на что тратятся большие суммы денег в сфере видеоигр.

Некоторые предполагают, что Google продемонстрирует собственную игровую приставку с эксклюзивными играми или же игровой стриминговый сервис под кодовым названием Project Yeti вместе с консолью и фирменным игровым контроллером.

На сегодня Google пока что никак не прокомментировала слухи.


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