Google может представить 19 марта свою игровую консоль

Google разослала приглашение на пресс-конференцию, запланированную на 19 марта, которая пройдет в рамках ежегодного мероприятие для разработчиков Game Developer Conference, проводимое с 18 по 23 марта.

Приглашение не содержит никаких подробностей о мероприятии, в Google заявляют, что все детали будут оглашены на конференции.

Однако редактор издания Kotaku Джейсон Шрайер, ссылаясь на инсайдеров, сообщил, о том что Google 19 марта продемонстрирует на что тратятся большие суммы денег в сфере видеоигр.

Некоторые предполагают, что Google продемонстрирует собственную игровую приставку с эксклюзивными играми или же игровой стриминговый сервис под кодовым названием Project Yeti вместе с консолью и фирменным игровым контроллером.