Sony окончательно прекратила производство консоли PlayStation Vita

Sony опубликовала на официальном сайте заявление об остановке производства портативных консолей PlayStation Vita в Японии.

На родине консоли в продаже до сих пор оставались две версии PS Vita – PCH-2000 ZA11 в чёрном и PCH-2000 ZA23 в синем цветах. Тем не менее, и эти модели приставки вскоре навсегда исчезнут с прилавков магазинов.

Sony Interactive Entertainment ранее сообщила о прекращении производства PlayStation Vita в 2019 году, однако точная дата объявлена до сих пор не была. Примечательно, что ситуация с PlayStation 3 была аналогичной – за два месяца до прекращения производства консоли в мае 2017 года компания сообщила об этом на официальном японском сайте.

Напомним, портативная игровая консоль PlayStation Vita поступила в продажу на японском рынке в декабре 2011 года, а в Северной Америке и Европе – в феврале 2012 года. Консоль не стала успешной и не смогла добиться результатов свой предшественницы – PS Vita была продана в количестве 16 миллионов устройств, тогда как PSP разошлась тиражом в 80 миллионов. Несмотря на это, в Японии PS Vita в 2018 году всё ещё пользовалась спросом благодаря японским ролевым играм от независимых компаний.