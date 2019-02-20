Sony окончательно прекратила производство консоли PlayStation Vita

Sony опубликовала на официальном сайте заявление об остановке производства портативных консолей PlayStation Vita в Японии.

PlayStation Vita

На родине консоли в продаже до сих пор оставались две версии PS Vita – PCH-2000 ZA11 в чёрном и PCH-2000 ZA23 в синем цветах. Тем не менее, и эти модели приставки вскоре навсегда исчезнут с прилавков магазинов.

Sony Interactive Entertainment ранее сообщила о прекращении производства PlayStation Vita в 2019 году, однако точная дата объявлена до сих пор не была. Примечательно, что ситуация с PlayStation 3 была аналогичной – за два месяца до прекращения производства консоли в мае 2017 года компания сообщила об этом на официальном японском сайте.

PS Vita

Напомним, портативная игровая консоль PlayStation Vita поступила в продажу на японском рынке в декабре 2011 года, а в Северной Америке и Европе – в феврале 2012 года. Консоль не стала успешной и не смогла добиться результатов свой предшественницы – PS Vita была продана в количестве 16 миллионов устройств, тогда как PSP разошлась тиражом в 80 миллионов. Несмотря на это, в Японии PS Vita в 2018 году всё ещё пользовалась спросом благодаря японским ролевым играм от независимых компаний.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Sony окончательно прекратила производство консоли PlayStation VitaSony окончательно прекратила производство консоли PlayStation Vita
Блок рекламы


Похожие новости
Nintendo выпустит портативную версию консоли SwitchNintendo выпустит портативную версию консоли Switch
Sony уже рассылает разработчикам PlayStation 5Sony уже рассылает разработчикам PlayStation 5
Sony продала 90 млн консолей PlayStation 4Sony продала 90 млн консолей PlayStation 4
Microsoft готовит сразу четыре новые консоли XboxMicrosoft готовит сразу четыре новые консоли Xbox
Sony PlayStation Portable исполнилось 14 летSony PlayStation Portable исполнилось 14 лет
Хакеры взломали консоль PlayStation ClassicХакеры взломали консоль PlayStation Classic
Стартовали продажи ретро-приставки PlayStation ClassicСтартовали продажи ретро-приставки PlayStation Classic
Sony, возможно, разрабатывает новую портативную игровую консольSony, возможно, разрабатывает новую портативную игровую консоль
Valve прекратила продажи Steam LinkValve прекратила продажи Steam Link
PlayStation 5 получит 8-ядерный процессор AMD Ryzen и выйдет уже через годPlayStation 5 получит 8-ядерный процессор AMD Ryzen и выйдет уже через год
Последние новости
Подгружаем последние новости