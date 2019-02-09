NVIDIA издаст бумажный учебник по трассировке лучей

Пока продвижение трассировки лучей в реальном времени идёт не слишком гладко. Игровые разработчики не торопятся принимать на вооружение новую технологию, что, несомненно, расстраивает NVIDIA, сделавшую на неё серьёзную ставку. Поэтому компания собирается предпринять дополнительные усилия по популяризации трассировки лучей, уделив особое внимание образовательной составляющей. В течение ближайших недель NVIDIA выпустит учебник (да, бумажный) по использованию RTX в игровых приложениях, который должен будет помочь разработчикам совладать с неподатливыми лучами.

Серия графических ускорителей GeForce RTX была выпущена в сентябре прошлого года. Видеокарты этого семейства получили новые уникальные возможности — тензорные ядра и аппаратную поддержку трассировки лучей реального времени. Однако спустя пять месяцев после анонса GeForce RTX 2080 Ti и RTX 2080 доступна лишь только одна игра, которая действительно использует эти технологии: Battlefield V.

Поэтому совершенно неудивительно желание NVIDIA убедить разработчиков в том, что трассировка лучей — это то, на что стоит тратить время при создании новых игр. Безусловно, определённый импульс продвижению RTX даст выход Metro Exodus, которая также получит врождённую поддержку трассировки лучей, но, очевидно, NVIDIA заинтересована в куда более широком принятии своей технологии.

По мнению компании, помочь в этом могут проверенные временем дедовские методы, и выпуск богато иллюстрированного и качественно изданного учебника — один из них. Как говорится в аннотации, в книге речь будет идти в том числе о «методах, которые часто не обсуждаются в общих текстах, но которые очень важны для получения впечатляющих результатов». Кроме того, из неё разработчики смогут почерпнуть новейшие инструкции по программированию трассировки лучей вместе с сокровенными знаниями о методах решения специфических задач.

Книга, получившая название «Драгоценные камни трассировки лучей», будет распространяться среди специалистов на предстоящих в марте конференциях GDC и GTC, а в апреле станет доступна для покупки на Amazon по цене $60. Также заинтересованные лица смогут скачать её по главам с сайта NVIDIA для разработчиков, где в формате pdf уже выложена первая глава 488-страничного издания.



