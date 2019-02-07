HP создаёт новую VR-гарнитуру со сверхвысоким разрешением

HP планирует создать удобную гарнитуру с очень высоким разрешением для платформы виртуальной реальности Microsoft Windows Mixed Reality. Ресурс Road to VR опубликовал информацию об этой гарнитуре, которая носит кодовое название Copper и пока не имеет официальной цены или даты выпуска. Аппарат заметно отличается от других устройства Windows Mixed Reality, включая гарнитуру HP первого поколения, выпущенную в 2017 году.

Copper может предложить разрешение 2160 ? 2160 пикселей для каждого глаза. Это не сравнится с 8K-гарнитурой Pimax или прототипом дисплея от Google и LG со сверхвысоким разрешением, которые ближе к 4000 пикселей на глаз. Но всё же речь идёт об огромном приросте по сравнению с VR-гарнитурами первого поколения, вроде Oculus Rift и HTC Vive, или даже Vive Pro, которая предлагает разрешение 1440 ? 1600 пикселей на каждый глаз. Разрешение является не единственным фактором, обеспечивающим качественный вывод: сотрудники Road to VR остались под впечатлением от знакомства со шлемом. Но стоит сказать и о минусах: HP несильно расширила поле зрения, которое до сих пор выступает существенным ограничивающим фактором большинства VR-гарнитур.

Текущий шлем HP Windows Mixed Reality

Устройство HP будет заметно удобнее, чем предшественники. В частности, сообщается, что при эксплуатации вес кажется небольшим (впрочем, точная масса пока не обнародована). В то время как большинство гарнитур Windows Mixed Reality используют пластиковое кольцо вокруг головы пользователя, дизайн Copper очень похож на Oculus Rift с ремешками сбоку и сверху. Шлем оснащён теми же встроенными камерами для отслеживания движений, что и другие гарнитуры Windows Mixed Reality, которые увеличивают вес, но одновременно упрощают настройку и работу с такими гарнитурами.

Cooper после запуска будет доступна всем желающим, но, как и большинство продуктов Windows Mixed Reality, гарнитура в первую очередь рассчитана на бизнес, а не на рядовых потребителей. Road to VR пишет, что в конечном счёте шлем придёт на смену существующей комплектации HP для профессионального применения, хотя какое-то время продукты могут сосуществовать, особенно если будет наблюдаться заметный ценовой разрыв между Copper и текущим предложением стоимостью $450.

Текущий шлем HP Windows Mixed Reality

В последнее время нечасто слышно об аппаратных новинках для платформы Windows Mixed Reality, хотя Samsung обновила свою гарнитуру Odyssey в конце прошлого года. Возможно, такое положение вещей изменится через несколько недель, когда Microsoft представит гарнитуру смешанной реальности HoloLens второго поколения. HoloLens — это самостоятельное подмножество Windows Mixed Reality и, несмотря на марку, единственная гарнитура, которая действительно поддерживает смешанную реальность.

Неизвестно, когда HP собирается опубликовать более подробную официальную информацию о Copper, но журналисты Road to VR уверяют, что гарнитура создаёт впечатление почти готового продукта, так что есть все шансы увидеть её на рынке в текущем году.

Текущий шлем HP Windows Mixed Reality



