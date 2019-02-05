Apex Legends – убийца игр PUBG и Fortnite

Компания Respawn Entertainment, подарившая миру игры по вселенное Titanfall, выкатила новый проект Apex Legends по этому же сеттингу. Но на этот раз она создала «королевскую битву», то есть перед нами сильный конкурент Fortnite, PUBG и незабвенному Quake III 1999 года в режиме Free For All.

В Apex Legends игроки делятся на команды по три человека, а на поле боя будет присутствовать до 20 отрядов. В игре есть элементы MOBA, что позволило прикрутить к каждому персонажу уникальные навыки. Если делить грубо, то в Apex Legends есть танки, хилеры и атакующие, как в той же DOTA 2. Игрок Apex Legends высаживается на виртуальное поле боя без оружия и должен будет добыть его на местности или у противника.

На карте будут раскиданы различной ценности предметы, доступ к которым будет у всех игроков, так что кто успел, того и тапки. Apex Legends распространяется на бесплатной основе, но в самой игре есть микротранзакции, так что денег в ней можно оставить немало. Игрушка уже вышла и доступна на персональном компьютере Sony PS4 и Microsoft Xbox One.


Максим Мишенев, MobileDevice


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Apex Legends – убийца игр PUBG и FortniteApex Legends – убийца игр PUBG и Fortnite
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