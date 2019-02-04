18-летний парень убил себя из-за отказа родителей купить ему смартфон для игры в PUBG

Мобильная версии игры PUBG является одной из самых популярных в Индии. Активисты уже требовали запретить распространение игры на территории страны, так как убеждены, что PUBG вызывает зависимость больше, чем наркотические вещества.
Трагический случай произошел в Мумбаи: 18-летний подросток покончил жизнь самоубийством, потому что родители отказались приобретать ему дорогой смартфон для игры в PUBG. Сообщается, что парень потребовал смартфон стоимостью 37 000 рупий ($563), в то время как его семья позволила ему потратить не более 20 000 рупий ($278). Отказавшись от устройства, удрученный подросток покончил с собой в собственном доме.
PUBG Mobile в последнее время находится в центре внимания в Индии. Гуджарат стал первым индийским штатом, который запретил игру в школах. Это произошло после того, как 11-летний ребенок обратился к правительству Индии с просьбой запретить PUBG, так как игра пропагандирует насилие. Также игра запрещена и на территории Китая, но несмотря на это, её популярность продолжает расти. В PUBG Mobile уже играет 200 млн человек. Игра признана лучшей по версии Google Play Store в 2018 году.