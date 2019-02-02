Nintendo выпустит портативную версию консоли Switch

Nintendo ведёт разработку новой упрощённой версии портативной игровой консоли Nintendo Switch с уменьшенными габаритами и стоимостью, которая станет полностью мобильной и будет выпущена уже в 2019 году.

Nintendo

Издание Ars Technica сообщает, что новая версия Nintendo Switch получит уменьшенный дисплей. В свою очередь ресурс Nikkei информирует, что консоль лишится функции подключения к телевизору посредством док-станции, а также съёмных джойстиков Joy-Cons, которые будут интегрированы в цельный корпус приставки. Подобные шаги взамен уменьшению стоимости и упрощению конструкции принесут снижение функциональности устройства.

Напомним, в октябре появилась информация о выходе в 2019 году новой версии Nintendo Switch с OLED-дисплеем. Тем временем продажи портативной консоли Nintendo менее чем за 2 года составили 32 миллиона экземпляров, что является весьма успешным результатом.


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