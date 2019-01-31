Sony уже рассылает разработчикам PlayStation 5

Подразделение компании Sony Interactive Entertainment сконцентрировало свои основные студии на разработке игр для грядущей консоли PlayStation 5 – сообщает аналитик Даниэль Ахмад.

Аналитик заявляет, что Sony начала рассылку комплекта для разработчиков PlayStation 5. Напомним, Sony уже подтвердила начало работы над играми для next-gen консоли сторонними компаниями, включая Activision, Bethesda и Square Enix. На сегодня приблизительно 18% разработчиков уже заняты играми для грядущей приставки.

Согласно слухам, PlayStation 5 будет построена на базе восьмиядерного процессора AMD Ryzen, а приблизительная стоимость консоли составит $500. Краткий анонс PlayStation 5 ожидается в середине 2019 года, полноценный – в декабре 2019 года на мероприятии PlayStation Experience, а начало продаж – в апреле или ноябре 2020 года.