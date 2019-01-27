До апреля Nintendo не планирует снижать цену на Switch и не готовит обновлённую модель

До апреля Nintendo не планирует снижать цену на Switch и не готовит обновлённую модель

Как мы недавно докладывали, аналитики компании NPD Group после подведения итогов 2018 года и четвёртого квартала сообщили, что игровая консоль Nintendo Switch стала самой быстропродаваемой консолью декабря и за весь 2018 год в США. В то же время сообщается, что Nintendo не смогла добиться поставленной ранее цели продать в течение календарного 2018 года во всём мире 24 млн Switch. Для этого ей не хватило 4 млн консолей. Новой целью компании стала планка в 20 млн штук Switch до конца финансового 2018 года, который для японских компаний заканчивается 31 марта 2019 года.

Согласно ранним слухам, в 2019 году для увеличения продаж компания могла снизить цену на Switch или выпустить модель с обновлённой конфигурацией. Но этого не произойдёт. По крайней мере, до апреля. Об этом в интервью изданию Sankei News сообщил президент компании Шунтаро Фурукава (Shuntaro Furukawa). По его словам, варианты со снижением стоимости или модернизации Switch даже не рассматриваются. Вместо этого компания сосредоточится на программных продуктах, которые призваны стимулировать продажи приставки.

До апреля Nintendo не планирует снижать цену на Switch и не готовит обновлённую модель

Интересно, что вездесущий тайваньский интернет-ресурс DigiTimes со ссылкой на местные каналы поставок комплектующих поясняет, что Nintendo реально оценивает ситуацию с продажами Switch и трезво оценивает динамику спроса. Замедление продаж проявило себя уже во второй половине 2018 года. В связи с этим компания оценивает спрос на Switch в 2019 году на уровне 14–15 млн штук. Из этого следует, что удешевлённая версия приставки появится рано или поздно. Пока же Nintendo едва ли не в ручном режиме регулирует закупку и поставки комплектующих для сборки Switch, чтобы не оказаться с излишне высокими запасами консолей первой версии.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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