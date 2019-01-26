Искусственный интеллект обыграл людей в Starcraft

Искусственный интеллект обыграл людей в Starcraft

Комментаторы матчей отметили феноменальный микроконтроль компьютерного игрока. Иными словами, это навык своевременно и целесообразно управлять отдельными боевыми единицами и их группами в разных участках игрового поля. Программа использовала неожиданные тактические решения и пользовалась преимуществами некоторых игровых элементов так, как это недоступно людям.

Искусственный интеллект обыграл людей в Starcraft

Однако критики мероприятия отметили серьезные преимущества, которые были предоставлены искусственному интеллекту. Например, AlphaStar могла видеть всю карту одновременно, хотя люди всегда ограничены только одним экраном. Будучи профессионалами игроки все равно не соответствовали уровню чемпионата мира, а первый из них, с ником TLO, вообще играл расой, которая была ему незнакома. Также, человек физически не может транслировать команды в игру на равной с программой скорости. В матче, победителем которого вышел игрок с ником MaNa, нейросеть была ограничена в количестве виртуальных кликов и ее «поле зрения» было сужено до размеров игрового монитора.

Искусственный интеллект обыграл людей в Starcraft

Это не первый случай, когда программа обыгрывает человека в киберспортивной дисциплине. В прошлом году нейросеть разработки OpenAI победил профессиональных игроков в Dota II. Подобные матчи являются отличной демонстрацией последних разработок в области искусственного интеллекта.

В стретегии Starcraft II необходимо строить и развивать свои базы и юниты, атаковать и захватывать территорию противника, уничтожать его здания и технику. Игра является признанной мировой киберспортивной дисциплиной.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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