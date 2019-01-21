Самая мощная консоль Mad Box появилась на изображениях

Компания Slightly Mad Studios, известная своей серией игр Project CARS, в настоящее время разрабатывает совершенно новую консоль, под названием Mad Box. Генеральный директор Ян Белл показал несколько новых изображений потенциального контроллера консоли, а также раскрыл некоторые подробности об онлайн-функциях новинки.

Дизайн геймпада выглядит весьма футуристичным. Контроллер оснащен сенсорным дисплеем с отображаемой клавиатурой, классическим набором кнопок и джойстиков, и двумя дополнительными клавишами на задней стороне.

Ян Белл также рассказал о онлайн-возможностях Mad Box, заявив, что доступ в интернет не только может быть бесплатным, но также может заставить игроков зарабатывать кредиты, которые можно перевести в реальные деньги с помощью рекламы.

Официальный дебют консоли Mad Box ожидается только через три года. К тому времени у производителя, возможно, появятся новые идеи в отношении своего продукта.