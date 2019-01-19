AMD Gonzalo: консольная SoC с восемью ядрами Zen 2 и графикой Navi

AMD Gonzalo: консольная SoC с восемью ядрами Zen 2 и графикой Navi

На выставке CES 2019 компания Microsoft официально подтвердила, что она продолжает тесно сотрудничать с AMD, и консоль Xbox следующего поколения будет построена на «красной» платформе. Теперь же появились подробности о данной платформе, которая сочетает в себе ядра Zen 2 и графику Navi.

Пользователь с псевдонимом Tum Apisak, являющийся известным источником утечек, которые зачастую подтверждаются, опубликовал кодовое обозначение инженерного образца нового гибридного процессора AMD Gonzalo — 2G16002CE8JA2_32 / 10 / 10_13E9. Высока вероятность, что финальная версия данного чипа и станет основой для консолей нового поколения. А зная схему, по которой AMD создаёт кодовые обозначения для своих процессоров, можно расшифровать данное кодовое название и выяснить основные характеристики этого инженерного образца.

AMD Gonzalo: консольная SoC с восемью ядрами Zen 2 и графикой Navi

Итак, данный чип включает восемь процессорных ядер, построенных либо на архитектуре Zen+, либо, что на наш взгляд вероятнее, Zen 2. Базовая тактовая частота процессора составляет 1,6 ГГц, а в режиме Turbo он разгоняется до 3,2 ГГц. Не самые выдающиеся показатели, но и чип предназначен для консоли, а также это лишь инженерный образец, у которых частоты всегда ниже.

AMD Gonzalo: консольная SoC с восемью ядрами Zen 2 и графикой Navi

Что касается графического процессора, то обозначение «13E9», являющееся идентификатором GPU, указывает на Navi. По данным источника, это графический процессор Navi 10 Lite. К сожалению, информации о том, что из себя представляет этот GPU, на данный момент нет, и что-либо предполагать на этот счёт сейчас не имеет смысла. Поэтому лишь напомним, что выход консолей нового поколения ожидается не раньше 2020 года, а вероятнее, даже ближе к 2021 году.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
AMD Gonzalo: консольная SoC с восемью ядрами Zen 2 и графикой NaviAMD Gonzalo: консольная SoC с восемью ядрами Zen 2 и графикой Navi
Блок рекламы


Похожие новости
Нынешний состав NaVi поставил работу на паузу до августа. Организация ищет новичков
Bloomberg: новая Xbox, как и PS4, получит APU от компании AMD с ядрами JaguarBloomberg: новая Xbox, как и PS4, получит APU от компании AMD с ядрами Jaguar
Консольная Diablo III запустится без интернет-соединенияКонсольная Diablo III запустится без интернет-соединения
Консольная версия Angry Birds Trilogy обойдется покупателям в $40Консольная версия Angry Birds Trilogy обойдется покупателям в $40
Консольная версия Diablo 3 не будет уступать компьютернойКонсольная версия Diablo 3 не будет уступать компьютерной
В разработке консольная версия Diablo IIIВ разработке консольная версия Diablo III
The Elder Scrolls Morrowind с улучшенной графикой
Сетевой боевик Brink от Splash Damage с шикарной графикой и паркуром
Последние новости
Подгружаем последние новости