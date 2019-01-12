Как эволюционировали игры Fallout: видео

Как эволюционировали игры Fallout: видео

Первая игра знаменитой серии, действие которой разворачивается в постапокалиптическом мире, была выпущена в далеком 1997 году. Первую часть, как и вторую, вышедшую в 1998-м, разработала компания Black Isle Studios. Третью же и четвертую части, которые появились в 2008 и 2015 годах соответственно, разработала компания Bethesda Game Studios. В прошлом году же вышел Fallout 76, также разработанный Bethesda: игра появилась на Windows, PlayStation 4 и Xbox One и получила в целом очень негативные отклики (версия для PS4 получила среднюю оценку всего в 53 балла на Metacritic — на базе 42 рецензий).

Ролик, демонстрирующий эволюции игр популярной серии, был опубликован на YouTube-канале Cussan.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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