Fallout вышел в настольной интерпретации

Выход игры культовой игры Fallout в далеком 1997 году породил целую армию поклонников. Не зря компания Bethesda, возродившая серию с завидной периодичностью выпускает продолжения. Но что делать, если все видеоигры по любимой вселенной уже пройдены, а желание побродить по пустошам и окунуться в мир постапокалипсиса так и не прошло?

Fallout

Компания HobbyWorld дает ответ на этот вопрос: поиграть в настольные игры. Благо, на днях увидело свет сразу две новые игры в любимым многими сеттинге: «Fallout. Настольная игра» и «Монополия. Fallout».

«Fallout. Настольная игра»

Это приключенческая игра по мотивам популярнейшей серии компьютерных игр. От 1 до 4 игрокам предстоит выбраться в открытый мир и почувствовать себя настоящими странниками. Вы сможете погрузиться в путешествия по карте Пустошей, выполнять задания, копить драгоценные крышки от Нюка-Колы, получать опыт и прокачивать свои навыки, находить новое снаряжение и спутников, завоёвывать авторитет и влияние. В начале партии вашей основной задачей будет простое выживание, но чем дальше, тем более захватывающим станет ваше путешествие – возможно, именно вы измените этот мир навсегда! Путешествие по Пустошам будет проходить по модульной игровой карте, подстраиваемой под выбранный сценарий.

«Монополия. Fallout»

Классическая «Монополия» встречается с обожаемым фанатом миром Fallout. Вам предстоит отправиться в Пустошь, чтобы исследовать разрушенный мир и построить в нём новое процветающее сообщество! Перед выходом не забудьте надеть солнцезащитные очки, чтобы солнце не повредило глаза! Стройте лачуги и новые убежища, пользуйтесь системой S.P.E.C.I.A.L и руководством по выживанию.

Артем Костенко, MobileDevice


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