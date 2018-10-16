Представлено ограниченное издание Nintendo Switch в тематике Diablo III

Представлено ограниченное издание Nintendo Switch в тематике Diablo III

Компания Nintendo анонсировала ограниченное издание Nintendo Switch с Diablo III: Eternal Collection. Оно поступит в продажу 2 ноября, одновременно с игрой.

Комплект будет включать в себя:

  • Nintendo Switch с док-станцией, на которой изображены два персонажа из Diablo III;
  • чехол Nintendo Switch с изображением Диабло из Diablo III;
  • код загрузки Diablo III: Eternal Collection для Nintendo Switch (включает в себя Diablo III и дополнения Reaper of Souls и Rise of the Necromancer);
  • эксклюзивный набор доспехов Ганондорфа.

По сюжету Diablo III давным-давно ангелы и демоны заключили союз и породили мир людей. Но теперь настало время забрать то, что им причитается. Вы вступите в схватку с силами добра и зла на территории Санктуария, Небес и Преисподней, чтобы спасти свой мир и одолеть могущественных противников.

Представлено ограниченное издание Nintendo Switch в тематике Diablo III

В Diablo III вы можете выбрать героя одного из семи классов в духе тёмного фэнтези и отправиться на истребление зла. По мере путешествия в сюжетной кампании вам доведётся побывать во всех уголках Санктуария и собрать мощную экипировку. Игра также предлагает возможности для повторного прохождения: новые уровни сложности, снаряжение, испытания и гибкую систему развития персонажа.

Представлено ограниченное издание Nintendo Switch в тематике Diablo III

Diablo III вышла на ПК, Xbox One и PlayStation 4.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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