ZeniMax выплатила Джону Кармаку причитавшееся за покупку id Software

Джон Кармак (John Carmack) разрешил недоразумения с ZeniMax Media по поводу приобретения id Software в 2009 году. Об этом легендарный разработчик сообщил на днях в своём официальном аккаунте Twitter . В 2017 году господин Кармак подал в суд на ZeniMax, заявив, что компания не выплатила ему $22,5 млн, которые была должна в связи с приобретением id Software. Теперь он пишет, что требования его были полностью удовлетворены.

Другая судебная тяжба с ZeniMax, касающаяся разработки гарнитуры Oculus Rift VR, всё ещё продолжается. В 2017 году суд обязал Facebook и соучредителей Oculus выплатить ZeniMax $500 млн компенсации. После этого была подана апелляция, которая до сих пор проходит через суды и окончательное решение всё ещё не принято.

My personal legal disputes are over — Zenimax has fully satisfied their obligations to me from the purchase of Id Software, and we have released all claims against each other. (The appeal for Oculus still goes forward)

— John Carmack (@ID_AA_Carmack) 11 октября 2018 г.