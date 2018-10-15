ZeniMax выплатила Джону Кармаку причитавшееся за покупку id Software

ZeniMax выплатила Джону Кармаку причитавшееся за покупку id Software

Джон Кармак (John Carmack) разрешил недоразумения с ZeniMax Media по поводу приобретения id Software в 2009 году. Об этом легендарный разработчик сообщил на днях в своём официальном аккаунте Twitter. В 2017 году господин Кармак подал в суд на ZeniMax, заявив, что компания не выплатила ему $22,5 млн, которые была должна в связи с приобретением id Software. Теперь он пишет, что требования его были полностью удовлетворены.

Другая судебная тяжба с ZeniMax, касающаяся разработки гарнитуры Oculus Rift VR, всё ещё продолжается. В 2017 году суд обязал Facebook и соучредителей Oculus выплатить ZeniMax $500 млн компенсации. После этого была подана апелляция, которая до сих пор проходит через суды и окончательное решение всё ещё не принято.

My personal legal disputes are over — Zenimax has fully satisfied their obligations to me from the purchase of Id Software, and we have released all claims against each other. (The appeal for Oculus still goes forward)

— John Carmack (@ID_AA_Carmack) 11 октября 2018 г.

Напомним: Джон Кармак и соучредитель Палмер Лаки (Palmer Luckey) обвиняются в том, что якобы присвоили принадлежащие ZeniMax торговые секреты, разработанные в недрах id Software и затем использованные в создании шлема Oculus Rift и его программного обеспечения. ZeniMax Media является родительской компанией Bethesda Software, которая широко известна благодаря изданию популярных серий игр вроде Wolfenstein, Doom, Fallout и Elder Scrolls.

ZeniMax выплатила Джону Кармаку причитавшееся за покупку id Software

ZeniMax также судится с южнокорейской Samsung, утверждая, что её технология, используемая в мобильном шлеме Gear VR, тоже была создана внутри id Software Джоном Кармаком и другим руководителем студии.

ZeniMax выплатила Джону Кармаку причитавшееся за покупку id Software

 


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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