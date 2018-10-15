Короткое сообщение превращает PlayStation 4 в «кирпич»

На форуме Reddit стали появляться жалобы пользователей на сбои в работе PlayStation 4. Как утверждается, отправив на игровую консоль сообщение с определенным набором символом, можно вывести приставку из строя. При этом вредоносный месседж даже не нужно открывать.
Само сообщение содержит в себе текст «Juegas», неизвестный символ, который никак не может быть интерпретирован консолью, и эмоджи сердца. В результате система выключается, и не может перезапуститься. Sony по поводу обнаруженной проблемы пока комментариев не дает.
Как исправить баг?
Спастись от бага можно лишь отключив получение сообщений от неизвестных контактов. Для этого необходимо зайти в «Управление учётной записью» -> «Настройки конфиденциальности» -> «Личная информация» -> «Сообщения» -> «Друзья».
Ещё исправить ошибку можно в мобильном приложении PlayStation Messages, удалив через него вредоносное сообщение в вашем профиле PSN. Приложение доступно для
Также сработает сброс консоли до заводских настроек – но в этом случае будут удалены все ваши данные.
Похожий случай
Напомним, что в начале этого года подобную проблему обнаружили в iOS 11.2.5. Тогда короткое сообщение на языке телугу выводило из строя iPhone.