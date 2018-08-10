Прозрачная консоль ограниченной серии 500 Million Limited Edition PS4 Pro оценена в $500
Корпорация Sony Interactive Entertainment сообщила о том, что суммарное количество проданных систем PlayStation по всему миру достигло 525,3 млн. Отмечая преодоление рубежа в полмиллиарда реализованных устройств, Sony анонсировала консоль ограниченной серии 500 Million Limited Edition PS4 Pro.
Новинка выполнена в тёмно-синем цвете. Причём корпусные панели обладают прозрачностью, что позволяет видеть очертания установленных компонентов. Кстати, в числе последних значится жёсткий диск вместимостью 2 Тбайт.
Комплект 500 Million Limited Edition PS4 Pro включает выполненные в соответствующем стиле беспроводной контроллер DualShock 4, модуль PlayStation Camera и гарнитуру.
Всего будет выпущено 50 000 экземпляров консоли ограниченной серии, которые будут доступны в различных уголках мира. Каждая приставка получит медную вставку на фронтальной панели с индивидуальным номером.
Цена 500 Million Limited Edition PS4 Pro — 500 долларов США. Контроллер 500 Million Limited Edition DualShock 4 будет предлагаться также отдельно — за 65 долларов. Ну а за 100 долларов желающие смогут приобрести дополнительную гарнитуру 500 Million Limited Edition Gold Wireless Headset.
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07.08.2018 15:40