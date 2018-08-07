Аркадный контроллер Razer Panthera Evo оценён в $200
Компания Razer подготовила к выпуску аркадный джойстик Razer Panthera Evo, продажи которого начнутся предстоящей осенью.
Отмечается, что в процессе разработки новинка прошла всестороннее тестирование. Контроллер обеспечивает оптимальную игровую производительность и высокую надёжность.
В составе решения применены переключатели Razer Mechanical Switches. Для подключения служит проводное соединение; длина кабеля составляет 3 метра.
Используется восьмикнопочная раскладка Vewlix. Устройство обеспечивает хорошую точность управления и стабильность.
Более подробно о характеристиках новинки компания Razer расскажет ближе к началу продаж. Что касается цены Razer Panthera Evo, то она составит приблизительно 200 долларов США.
Добавим, что Razer занимается разработкой игрового оборудования высокого качества. В ассортименте компании — мыши, коврики для мыши, клавиатуры, гарнитуры, акустические системы и пр.
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