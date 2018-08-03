Родители нанимают детям репетиторов по Fortnite. Оплата — до $35/час

Американские родители начали искать для своих детей репетиторов по мультиплеерному шутеру Fortnite. На ситуацию обратили внимание в The Wall Street Journal. Издание сообщает о сайте поиска игровых тренеров Gamer Sensei и сервисе для поиска клиентов Bidvine — с марта по июль 2018 года там наняли более 1400 наставников. Стоимость их услуг колеблется в диапазоне от $10 до $35 за час, пишут AIN.UA.

Популярная причина — волнение за детей. Часто сверстники требуют от них не просто совместной игры, но и высоких результатов, а неудачи оборачиваются травлей. Другие родители хотят, чтобы отпрыски занялись киберспортивной карьерой — при американских университетах, например, все чаще открываются команды по e-sport. Их участники получают стипендии на обучение.

WSJ приводит несколько историй. 10-летний Элли Хикс переживал из-за быстрых проигрышей. Его мама потратила $50 на четыре часа занятий для сына. Результаты Хикса улучшились. Правда, теперь он волнуется, чтобы о причинах не узнали сверстники. Они наверняка подумают, что он начал читерить.

Еще один родитель, который вложился в киберспортивные тренировки — страховой агент из Швейцарии Юан Робертсон. Его 10- и 12-летние сыновья занимаются с наставником по Fortnite при условии, что от этого не страдает школьная успеваемость. Сам Юан тоже иногда играет с детьми в Fortnite.

Родители нанимают детям репетиторов по Fortnite. Оплата — до $35/час

Юан Робертсон за игрой

В свою очередь Ник Меннен платит по $20 в час репетитору, который тренирует его сына Нобла для участия в соревнованиях. Ник мечтает, что в будущем Ноблу удастся получить стипендию на обучение или заработать на турнирах по киберспортивной дисциплине.

Эдриан Лафф регулярно играет в Fortnite с тремя сыновьями. Мальчики 7, 9 и 11 лет занимаются с тренерами — их отец верит, что хотя бы один станет успешным киберспортсменом и профинансирует его старость. Впрочем, нанимают наставников по Fortnite и для себя. Американец Пол Ракович решил подтянуть свои навыки в шутере, чтобы соответствовать уровню своих сыновей 7 и 9 лет. Теперь все трое по отдельности занимаются с учителями-фрилансерами.

Родители нанимают детям репетиторов по Fortnite. Оплата — до $35/час

Пол Ракович и сыновья

Один из коучей, 18-летний Логан Вернер из Юты, говорит: «Для меня это сюрреалистично. Мой отец никогда бы не платит за уроки по видеоиграм». О другом наставнике, под ником Convertible, рассказывает издание The Guardian. Фрилансер пишет, что он выступал за профессиональные киберспортивные команды в США, Европе и Корее, а также обучал команду Samsung по Fortnite. Его типичный урок состоит из анализа ошибок, статистики и просмотра записи боя. Он подсказывает, как лучше использовать игровые механики и коммуницировать.

 


Михаил Сапитон, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Продажи Sony PlayStation 4 достигли 82,2 миллионаПродажи Sony PlayStation 4 достигли 82,2 миллиона
Автомобили Tesla получат игры Atari, в которые можно играть с помощью руляАвтомобили Tesla получат игры Atari, в которые можно играть с помощью руля
NPD: NES Classic стала самой продаваемой консолью июня в СШАNPD: NES Classic стала самой продаваемой консолью июня в США
Родители нанимают детям репетиторов по Fortnite. Оплата — до $35/часРодители нанимают детям репетиторов по Fortnite. Оплата — до $35/час
Блок рекламы


Похожие новости
Fortnite набрала 125 млн игроков менее чем за год работы
Создатели PUBG подали в суд на авторов Fortnite из-за нарушения авторских правСоздатели PUBG подали в суд на авторов Fortnite из-за нарушения авторских прав
Epic Games потратит $100 млн на турниры по Fortnite
Американский вуз обещает стипендии до $4000 лучшим игрокам в Fortnite
Как 26-летний стример зарабатывает более $500 000 в месяц, играя в FortniteКак 26-летний стример зарабатывает более $500 000 в месяц, играя в Fortnite
Fortnite столкнулась с отключением сервераFortnite столкнулась с отключением сервера
Агрессивные видеоигры вредят детям и подросткам, но на взрослых не действуютАгрессивные видеоигры вредят детям и подросткам, но на взрослых не действуют
Родители больше не считают, что видеоигры вредят их детямРодители больше не считают, что видеоигры вредят их детям
Врачи рассказали, почему детям нельзя играть на планшетах и смартфонахВрачи рассказали, почему детям нельзя играть на планшетах и смартфонах
Британские регуляторы проверят приложения на незаконные призывы к детямБританские регуляторы проверят приложения на незаконные призывы к детям
Последние новости
Подгружаем последние новости