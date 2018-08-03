Родители нанимают детям репетиторов по Fortnite. Оплата — до $35/час

Американские родители начали искать для своих детей репетиторов по мультиплеерному шутеру Fortnite. На ситуацию обратили внимание в The Wall Street Journal. Издание сообщает о сайте поиска игровых тренеров Gamer Sensei и сервисе для поиска клиентов Bidvine — с марта по июль 2018 года там наняли более 1400 наставников. Стоимость их услуг колеблется в диапазоне от $10 до $35 за час, пишут AIN.UA .

Популярная причина — волнение за детей. Часто сверстники требуют от них не просто совместной игры, но и высоких результатов, а неудачи оборачиваются травлей. Другие родители хотят, чтобы отпрыски занялись киберспортивной карьерой — при американских университетах, например, все чаще открываются команды по e-sport. Их участники получают стипендии на обучение.

WSJ приводит несколько историй. 10-летний Элли Хикс переживал из-за быстрых проигрышей. Его мама потратила $50 на четыре часа занятий для сына. Результаты Хикса улучшились. Правда, теперь он волнуется, чтобы о причинах не узнали сверстники. Они наверняка подумают, что он начал читерить.

Еще один родитель, который вложился в киберспортивные тренировки — страховой агент из Швейцарии Юан Робертсон. Его 10- и 12-летние сыновья занимаются с наставником по Fortnite при условии, что от этого не страдает школьная успеваемость. Сам Юан тоже иногда играет с детьми в Fortnite.

Юан Робертсон за игрой

В свою очередь Ник Меннен платит по $20 в час репетитору, который тренирует его сына Нобла для участия в соревнованиях. Ник мечтает, что в будущем Ноблу удастся получить стипендию на обучение или заработать на турнирах по киберспортивной дисциплине.

Эдриан Лафф регулярно играет в Fortnite с тремя сыновьями. Мальчики 7, 9 и 11 лет занимаются с тренерами — их отец верит, что хотя бы один станет успешным киберспортсменом и профинансирует его старость. Впрочем, нанимают наставников по Fortnite и для себя. Американец Пол Ракович решил подтянуть свои навыки в шутере, чтобы соответствовать уровню своих сыновей 7 и 9 лет. Теперь все трое по отдельности занимаются с учителями-фрилансерами.

Пол Ракович и сыновья