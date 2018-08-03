NPD: NES Classic стала самой продаваемой консолью июня в США

В июне 2018 года наиболее продаваемой игровой консолью в США с точки зрения количественных показателей была ни PS4, ни Nintendo Switch и ни Xbox One. Ею стала NES Classic, которая помогла увеличить продажи аппаратных игровых систем на 52 % по сравнению с прошлогодними показателями и достигли $1,1 млрд. Свою лепту также внесли успехи SNES Classic и трёх основных консолей.

Согласно отчёту NPD за июнь 2018 года, общие расходы на аппаратное и программное обеспечение, аксессуары и игровые карточки выросли на 25 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $1,1 млрд. Во многом это связано с увеличением продаж аппаратного обеспечения, поскольку доходы от игр даже немного уменьшились. А за первое полугодие в целом расходы на все категории возросли на 17 % до $6 млрд по сравнению с прошлым годом, причём на этот раз аксессуары и игровые карточки показали наиболее сильный прирост.

Несмотря на то, что NES Classic лидирует по количеству единиц, PS4 по-прежнему возглавляет рейтинг по объёму доходов. Продажи Xbox One в долларовом исчислении почти удвоились за год, а Nintendo Switch — выросли более чем на 50 %. Доходы от поставок портативных игровых систем тоже возросли, но лишь на 7 %.

Как уже отмечалось, продажи игрового ПО в июне сократилось на 1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: до $374 млн. А за всё первое полугодие расходы, напротив, выросли на 6 % до $2,6 млрд. Nintendo Switch стала единственной платформой, в которой наблюдается рост продаж игр, причём более чем вдвое в долларовом исчислении по сравнению с июнем прошлого года. В результате в июне Nintendo стала самым успешным издателем.

Аналитик Мэт Пискателла (Mat Piscatella) отметил, что в текущем году отлично показывают себя различные переиздания популярных игр (в том числе выпуски Game of the Year, ремастеры, полные собрания и тому подобное). Рост этого сектора продемонстрировал показатель в 150 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. Также переиздания подстёгивают продажи новых игр.

Первое место по продажам в США заняла теннисная аркада Mario Tennis Aces для Nintendo Switch. Кстати, эта игра стала рекордсменом по количеству проданных копий за всю историю серии Mario Tennis, включая версию для Nintendo 64. Вообще же список наиболее популярных игр июня 2018 года выглядит следующим образом (учитываются как физические, так и цифровые копии):

Mario Tennis Aces;

God of War;

Grand Theft Auto V;

The Crew 2;

Far Cry 5;

Mario Kart 8;

LEGO Incredibles;

FIFA 18;

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy;

Detroit: Become Human.



