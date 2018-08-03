Автомобили Tesla получат игры Atari, в которые можно играть с помощью руля

Илон Маск заявил, что в ближайшее время автомобили Tesla смогут получат в классические игры Atari, когда через месяц станет доступен апдейт ПО до версии 9.0.

Полный список игр не сообщается, однако точно известно о Missile Command, Pole Position и Tempest. Стоит заметить, что для управления в Pole Position можно будет использовать руль электрокара, что является весьма необычным и интересным решением.

Электрокар Tesla поистине можно назвать «гаджетом на колёсах» с продвинутой мультимедийной системой – машины буквально напичканы электроникой и дисплеями. Также ПО компьютеров электрокара можно обновлять по воздуху, как у современных мобильных устройств.

Таким образом, Tesla предлагает своим клиентам наиболее полный список возможностей электронных систем машины, чем другие производители автомобилей.

Разработчики игр в Tesla

Маск также предложил разработчикам игр работу в Tesla. В будущем компания намерена разрабатывать игры, задействующие центральный сенсорный дисплей и другие системы машины.