Microsoft работает сразу над двумя новыми Xbox

Издание Thurrott сообщило, что сейчас Microsoft занимается разработкой двух моделей игровой приставки Xbox нового поколения, которые выйдут в 2020 году.

Новое поколение Xbox

Консоль под кодовым названием «Scarlett» выступит полноценной заменой нынешнего поколения Xbox с обновленной аппаратной составляющей. Вторая же консоль представит собой бюджетную версию с упрощенными характеристиками, предназначенную для стриминга игр через сервис XCloud.

Стриминговая консоль

Стриминговая консоль будет производить локальный расчеты – отвечать за контроллер, первичный расчет изображения и так далее, что позволит снизить задержки во время стриминга, в то время как облачный сервис будет отвечать за рендеринг конечного изображения, ИИ и прочие ёмкие задачи. При разработке игр для данной консоли будет необходимо правильное разделение задач между консолью и облаком XCloud.

Стоит заметить, что Microsoft одновременно ведёт активную работу над созданием сети дата-центров XCloud для обеспечения необходимого уровня производительности и скорости сервиса. Для этого разработчики используют кастомные Xbox, объединеные в отдельные блейд-сервера, которые помимо стриминга предназначены для удаленной облачной разработки игр.