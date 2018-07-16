Адаптер для Nintendo Switch обещает поддержку Bluetooth-гарнитур

Адаптер для Nintendo Switch обещает поддержку Bluetooth-гарнитур

Консоль Nintendo Switch — идеальный компаньон для путешествий или загородного отдыха, но ей отчаянно не хватает одной ключевой функции: поддержки беспроводных наушников. В ноябре прошлого года Nintendo добавила поддержку беспроводных наушников через USB-брелоки, но только если пользователь использует переходник USB Type-A в USB-C, чтобы подключить брелок наушников к порту консоли.

Пока Switch не поддерживает аксессуары Bluetooth. Но команда под названием Human Things запустила кампанию микроинвестирования на Kickstarter, призванную исправить ситуацию при помощи нового устройства Genki. Речь идёт о простом ключе-заглушке для Switch, который обещает поддержку Bluetooth 5.0 и многопользовательского звука: одновременно могут подключаться два аудиоустройства.

Он использует порт USB-C и не требует наличия собственной батареи, а команда Genki утверждает, что дополнительный расход питания консоли в портативном режиме минимален: +0,02 Вт. Адаптер также можно будет подключить к внешним портам Switch в стационарном режиме или закрепить на задней панели, если пользователь приобретёт дополнительный адаптер док-станции за $10.

Адаптер для Nintendo Switch обещает поддержку Bluetooth-гарнитур

Помимо того, что появляется возможность использования большинства беспроводных наушников в связке со Switch, Genki также может работать как передатчик для внешних динамиков Bluetooth, если требуется более громкая аудиосистема — допустим, при игре на заднем дворе. Human Things просит $40 и обещает поставить готовые устройства в ноябре (опция в размере $30 долларов уже недоступна).

Кампания по сбору средств заканчивается через несколько дней, и её цель — $30 000.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Адаптер для Nintendo Switch обещает поддержку Bluetooth-гарнитурАдаптер для Nintendo Switch обещает поддержку Bluetooth-гарнитур
Блок рекламы


Похожие новости
Популярность Nintendo 3DS с годами только растёт: «Для детей она становится вратами к Nintendo Switch»Популярность Nintendo 3DS с годами только растёт: «Для детей она становится вратами к Nintendo Switch»
Дружба Nintendo и Microsoft продолжилась выпуском New 2DS в стиле MinecraftДружба Nintendo и Microsoft продолжилась выпуском New 2DS в стиле Minecraft
Nintendo продала 15 млн консолей Nintendo SwitchNintendo продала 15 млн консолей Nintendo Switch
Американский вуз обещает стипендии до $4000 лучшим игрокам в Fortnite
Microsoft добавит в свои приставки поддержку 1440рMicrosoft добавит в свои приставки поддержку 1440р
До запуска сервиса Nintendo Switch Online осталось полгодаДо запуска сервиса Nintendo Switch Online осталось полгода
Хакеры взломали Nintendo SwitchХакеры взломали Nintendo Switch
Nintendo продала 10 миллионов консолей SwitchNintendo продала 10 миллионов консолей Switch
Nintendo повысила поставки Switch до 2 млн единиц в месяцNintendo повысила поставки Switch до 2 млн единиц в месяц
Почему Nintendo Switch — будущее игрового дизайнаПочему Nintendo Switch — будущее игрового дизайна
Последние новости
Подгружаем последние новости