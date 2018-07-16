Адаптер для Nintendo Switch обещает поддержку Bluetooth-гарнитур

Консоль Nintendo Switch — идеальный компаньон для путешествий или загородного отдыха, но ей отчаянно не хватает одной ключевой функции: поддержки беспроводных наушников. В ноябре прошлого года Nintendo добавила поддержку беспроводных наушников через USB-брелоки, но только если пользователь использует переходник USB Type-A в USB-C, чтобы подключить брелок наушников к порту консоли.

Пока Switch не поддерживает аксессуары Bluetooth. Но команда под названием Human Things запустила кампанию микроинвестирования на Kickstarter, призванную исправить ситуацию при помощи нового устройства Genki. Речь идёт о простом ключе-заглушке для Switch, который обещает поддержку Bluetooth 5.0 и многопользовательского звука: одновременно могут подключаться два аудиоустройства.

Он использует порт USB-C и не требует наличия собственной батареи, а команда Genki утверждает, что дополнительный расход питания консоли в портативном режиме минимален: +0,02 Вт. Адаптер также можно будет подключить к внешним портам Switch в стационарном режиме или закрепить на задней панели, если пользователь приобретёт дополнительный адаптер док-станции за $10.

Помимо того, что появляется возможность использования большинства беспроводных наушников в связке со Switch, Genki также может работать как передатчик для внешних динамиков Bluetooth, если требуется более громкая аудиосистема — допустим, при игре на заднем дворе. Human Things просит $40 и обещает поставить готовые устройства в ноябре (опция в размере $30 долларов уже недоступна).

Кампания по сбору средств заканчивается через несколько дней, и её цель — $30 000.



