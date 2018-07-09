Украинская киберспортивная команда NA`VI победила в международном чемпионате по CS:GO. За игру получили $125 000

Украинская команда киберспортивного клуба Natus Vincere взяла первое место на крупном чемпионате по Counter-Strike: Global Offensive — ESL One Cologne 2018, который прошел в Германии 6-8 июля. За победу украинцы получили кубок чемпионов и главный приз в $125 000, пишут AIN.UA .

В этом году ESL One Cologne 2018 собрал 15 000 зрителей. В рамках чемпионата за главный приз соревновались 16 команд. Украинцы обыграли противников из Казахстана, США , Финляндии, Швеции и Дании, а в финале со счетом 3:1 — немецкую команду Big, которая заняла второе место с призом $50 000. Общий призовой фонд чемпионата составлял $300 000.

Это третья победа NAVI.GG.BET (команда Natus Vincere по CS:GO) подряд на чемпионатах за последние несколько месяцев. Ранее команда одержала победы в CS:GO Asia Championships 2018 и StarSeries & i-League CS:GO Season 5.

В состав команды входят лучшие игроки Украины в дисциплине CS:GO: Даниил «Zeus» Тесленко (историю этого киберспортсмена мы детально описывали ранее), Александр «s1mple» Костылев, Иоанн «Edward» Сухарев, Денис «electronic» Шарипов и Егор «flamie» Васильев.

Между тем дела у команды Natus Vincere по Dota 2 обстоят не так хорошо, как у коллег в CS:GO. Команда во главе с Данилом «Dendi» Ишутиным потерпела сокрушительное поражение в открытой квалификации по Dota 2 и во второй раз пропустила The International. СЕО Natus Vincere Евгений Золотарев, подводя итоги сезона, сообщил, что нынешний коллектив и тренер Александр «XBOCT» Дашкевич уходят в инактив до августа. Клуб займется поиском новичков.